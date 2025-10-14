Американист ответил, почему США оказались в тупике из-за беспилотников

Соединенные Штаты столкнулись с технологическим тупиком в области развития беспилотной авиации, потому что не имеют боевого опыта в этой сфере, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, даже ближневосточные оппоненты демонстрируют более высокую эффективность в данном направлении по сравнению с американскими военными.

США производят не очень много военных дронов. Мировым лидером по производству является Китай. Россия и Иран тоже очень много выпускают. Чтобы создать эту индустрию у себя, США потребуется много лет. Им просто нужен опыт, а где его получать, не неся какие-то серьезные потери? Эти вопросы пока остаются без ответа. Озабоченность чиновников Пентагона понятна, потому что за БПЛА будущее во многих сферах. А сами американцы просто не способны на равных конкурировать не только с нами или Китаем, а даже с теми же ближневосточными оппонентами, которые уже активно применяют дроны, в отличие от них самих, — пояснил Дудаков.

Ранее бывший помощник госсекретаря США Фрэнк Роуз заявил, что Соединенные Штаты оказались не готовы к современным методам ведения боевых действий с массовым применением беспилотных летательных аппаратов, которые демонстрирует Россия в ходе конфликта на Украине. Он выразил серьезную озабоченность способностью Вашингтона противостоять новым вызовам в области военных технологий.