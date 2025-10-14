Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 15:53

Инфляция в России начала замедляться

Мишустин заявил, что инфляция в России начала замедляться

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Инфляция в России начала постепенно замедляться, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на стратегической сессии. По его словам, это происходит несмотря на бюджетный импульс, который был необходим для запуска государственных программ и проектов в начале года.

Постепенно замедляется инфляция. Даже несмотря на существенный бюджетный импульс в начале года, необходимый для оперативного запуска многих государственных программ и проектов, — сказал Мишустин.

Председатель правительства также отметил, что в России наблюдается рост минимального размера оплаты труда. По словам Мишустина, он идет темпами, которые опережают инфляцию. При этом в следующим году показатель достигнет уже 27093 рублей.

Ранее президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин призвал ввести в России потолок цен на автомобильных заправочных станциях. Он обратился с предложением к главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому. По словам Шапарина, цена на топливо должна быть не выше средней по региону.

