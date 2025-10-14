Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 18:07

Царев шуткой ответил на решение Зеленского о лишении гражданства

Царев пошутил о снятии с него судимостей на Украине после лишения гражданства

Олег Царев Олег Царев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев пошутил, что после лишения украинского гражданства приговор и уголовные дела против него должны быть аннулированы из-за отсутствия у него родины. В разговоре с NEWS.ru он уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский действует абсурдно, прекращая гражданские права в стране, которую разрушил своими руками.

Узнал о том, что Зеленский лишил меня гражданства, я немного удивился. По той причине, что я уже осужден по статье об измене родины, и у меня еще несколько процессов на Украине. А как теперь с этими процессами? Ведь если нет родины, то нет преступления. Но это шутка. На самом деле ситуация абсурдная по другой причине. Зеленский, который разрушил страну, уничтожил ту Украину, которую мы помним, любим и знаем, лишает меня гражданства этой страны. Ее уже нет. Нельзя лишить того, чего нет, — подчеркнул Царев.

Он отметил, что уже давно не находится на территории Украины. Однако, по словам экс-депутата Рады, Зеленский продолжает помнить о нем, следит за его действиями, борется с ним и даже лишает гражданства.

Значит, Зеленский боится. И правильно, что боится, потому что мы просто обязаны вернуться, победить и вернуть украинцам и миру цветущую мирную Украину, ту, которую мы помним. И мы это обязательно сделаем. Добавлю, что сейчас мне пишут с Украины, говорят о том, что сотни тысяч украинских мужчин были бы рады, если бы их лишили гражданства. Это до чего же надо было довести страну, сделать из нее концлагерь, чтобы люди мечтали о лишении гражданства, — заключил Царев.

Ранее Зеленский подписал указ о лишении Царева гражданства Украины. Также статус гражданина страны решением президента утратил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Владимир Зеленский
Украина
Олег Царев
гражданство
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Балашиху могут подключить к системе МЦД-4
Родительские собрания хотят перевести на удаленку
Новый лидер Мадагаскара анонсировал референдум и выборы
Стало известно о неожиданном государственном визите в Москву 15 октября
США готовят крупное объявление о поставках оружия Украине
Диетолог рассказала, чем опасна нехватка витамина D
Киллер с ножом и мертвый одноклассник: главные ЧП дня
Оценены шансы Украины воспользоваться «Золотым куполом» США
Раскрыта судьба положившего в одиночку пятерых бойцов ВСУ
Дружеский матч в баре привел к травме у посетителя и травле официантки
США выбыли из топ-10 рейтинга «сильных» паспортов мира
Маркетплейс обязали выплатить 415 тыс. рублей за недоставленный телевизор
Экс-глава военной лаборатории получил «условку» за хищение 195 млн рублей
Раскрыто, как повлияют ограничения продажи алкоголя на Алтае на турпоток
Вместо кастинга интим: московского фотографа обвинили в харассменте
Стало известно число полуфиналистов конкурса «Это у нас семейное»
Киану Ривз впервые отреагировал на сплетни о тайной свадьбе
Расторгуев рассказал, какой должна быть помощь детям
В Краснодарском крае опровергли фейк о топливных доносах для чиновников
С россиян перестанут просить справки 2-НДФЛ
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.