Царев шуткой ответил на решение Зеленского о лишении гражданства

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев пошутил, что после лишения украинского гражданства приговор и уголовные дела против него должны быть аннулированы из-за отсутствия у него родины. В разговоре с NEWS.ru он уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский действует абсурдно, прекращая гражданские права в стране, которую разрушил своими руками.

Узнал о том, что Зеленский лишил меня гражданства, я немного удивился. По той причине, что я уже осужден по статье об измене родины, и у меня еще несколько процессов на Украине. А как теперь с этими процессами? Ведь если нет родины, то нет преступления. Но это шутка. На самом деле ситуация абсурдная по другой причине. Зеленский, который разрушил страну, уничтожил ту Украину, которую мы помним, любим и знаем, лишает меня гражданства этой страны. Ее уже нет. Нельзя лишить того, чего нет, — подчеркнул Царев.

Он отметил, что уже давно не находится на территории Украины. Однако, по словам экс-депутата Рады, Зеленский продолжает помнить о нем, следит за его действиями, борется с ним и даже лишает гражданства.

Значит, Зеленский боится. И правильно, что боится, потому что мы просто обязаны вернуться, победить и вернуть украинцам и миру цветущую мирную Украину, ту, которую мы помним. И мы это обязательно сделаем. Добавлю, что сейчас мне пишут с Украины, говорят о том, что сотни тысяч украинских мужчин были бы рады, если бы их лишили гражданства. Это до чего же надо было довести страну, сделать из нее концлагерь, чтобы люди мечтали о лишении гражданства, — заключил Царев.

Ранее Зеленский подписал указ о лишении Царева гражданства Украины. Также статус гражданина страны решением президента утратил мэр Одессы Геннадий Труханов.