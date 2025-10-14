Мишустин раскрыл, насколько выросли зарплаты россиян в 2025 году Мишустин: за семь месяцев 2025 года зарплаты россиян выросли на 4,5%

Зарплаты россиян выросли на 4,5%, заявил на стратегической сессии правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства привел данные за семь месяцев текущего года.

Реальная заработная плата в целом по экономике за семь месяцев выросла на 4,5%, — сказал Мишустин.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что основным двигателем экономического роста России на протяжении последних трех лет продолжает оставаться внутренний спрос. Он пояснил, что рост заработных плат будет обеспечиваться за счет повышения производительности труда, в том числе путем внедрения современных технологий.

До этого стало известно, что медианная зарплата в России выросла в 1,4 раза за последние два года и достигла 73,9 тысячи рублей. В 2023 году этот показатель находился на уровне 52 тысяч рублей. Исследование проводили среди сотрудников 95 тысяч компаний, всего в нем поучаствовали 28,4 миллиона россиян.