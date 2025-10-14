Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 17:56

В Калининграде на фоне общероссийского дефицита выросли цены на бензин

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Калининградская область ощутила последствия общероссийского дефицита нефтепродуктов, на ряде АЗС временно пропал бензин АИ-92, цены на топливо взлетели, сообщает «Российская газета». Проблема связана с логистикой региона, все поставки осуществляются танкерами и паромами.

За литр дизельного топлива уже требуют свыше 72 рублей, а бензин АИ-95 подорожал до 67,4 рубля за литр. Эти показатели входят в число самых высоких по стране. На некоторых автозаправках Калининградской области, включая Гвардейск, вывесили таблички об отсутствии бензина АИ-92, тогда как дизельное топливо и АИ-95 продавались в обычном режиме.

В правительстве региона ситуацию комментируют с осторожностью. Замглавы ведомства инфраструктуры Александр Рольбинов отметил, что поставки идут в полном объеме, однако «нарушилась их ритмичность».

Как правило, основные сложности заключаются в доставке. На данный момент регион обеспечен топливом в достаточном количестве, дефицита нет, — сказал Рольбинов.

Ранее сообщалось, что биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на торгах в понедельник вновь обновила рекорд и составила 74,2 тыс. рублей за тонну (+0,46%). Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части страны равнялась 79,78 тыс. рублей за тонну (-0,72%).

цены на бензин
бензин
топливо
Калининградская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сбежавшего из России актера оштрафовали на 40 тысяч рублей
Отправленных на Украину наемников оформляли как охранников
Медики спасли подростка, у которого в штанах взорвался смартфон
В Тернополе решили опробовать новый подход к мобилизации
ВСУ с помощью БПЛА атаковали россиянку за рулем автомобиля
«Бомж пристает к девочке»: детвора спасла односельчанку от педофила
Эксперт сравнил доходность золота и банковских вкладов
Царев шуткой ответил на решение Зеленского о лишении гражданства
На Украине назвали преемника мэра Одессы, лишенного гражданства
В Госдуме предрекли эскалацию после одного решения США по Украине
Семьи участников СВО получат новую льготу
От освобожденного из плена ХАМАС осталась одна треть
Западные оружейники бьют тревогу из-за одного решения Китая
Обрушившийся в Петербурге дом восстановят за 244 млн рублей
В Калининграде на фоне общероссийского дефицита выросли цены на бензин
Генерал раскрыл новую приоритетную цель ударов ВСУ
Киркоров заступился за свою эпатажную подопечную
Взявший интервью у Путина журналист жестко высказался о женщинах-лидерах
Хакеры объявили «охоту» на одну категорию молодых людей
Медведев «разоблачил» женщин, которые идут в политику
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.