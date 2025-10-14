В Калининграде на фоне общероссийского дефицита выросли цены на бензин

Калининградская область ощутила последствия общероссийского дефицита нефтепродуктов, на ряде АЗС временно пропал бензин АИ-92, цены на топливо взлетели, сообщает «Российская газета». Проблема связана с логистикой региона, все поставки осуществляются танкерами и паромами.

За литр дизельного топлива уже требуют свыше 72 рублей, а бензин АИ-95 подорожал до 67,4 рубля за литр. Эти показатели входят в число самых высоких по стране. На некоторых автозаправках Калининградской области, включая Гвардейск, вывесили таблички об отсутствии бензина АИ-92, тогда как дизельное топливо и АИ-95 продавались в обычном режиме.

В правительстве региона ситуацию комментируют с осторожностью. Замглавы ведомства инфраструктуры Александр Рольбинов отметил, что поставки идут в полном объеме, однако «нарушилась их ритмичность».

Как правило, основные сложности заключаются в доставке. На данный момент регион обеспечен топливом в достаточном количестве, дефицита нет, — сказал Рольбинов.

Ранее сообщалось, что биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на торгах в понедельник вновь обновила рекорд и составила 74,2 тыс. рублей за тонну (+0,46%). Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части страны равнялась 79,78 тыс. рублей за тонну (-0,72%).