Медики спасли подростка, у которого в штанах взорвался смартфон

В подмосковной больнице спасли подростка, который получил травмы из-за взрыва телефона в кармане брюк, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. В результате штаны юноши воспламенились и начали плавиться прямо на его ногах.

Оперативно прибывшая на место реанимационная бригада скорой помощи, учитывая большой объем повреждения и вторую степень ожога, ввела ребенку сильнодействующие анальгетики и госпитализировала в ожоговый центр МОЦОМД, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что хирургическое вмешательство не понадобилось. Врачи ограничились консервативными методами лечения: применяли охлаждение, накладывали стерильные повязки и использовали местные препараты для восстановления тканей и предотвращения инфекции. Ожоговых повреждений и рубцов у ребенка не останется.

Ранее во Владивостоке в школе № 69 произошел пожар из-за взрыва смартфона Poco X3 Pro Core. Из здания эвакуировали 600 человек, среди которых были ученики. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.