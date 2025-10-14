Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 18:12

Медики спасли подростка, у которого в штанах взорвался смартфон

В Подмосковье врачи оказали помощь 13-летнему подростку после взрыва телефона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковной больнице спасли подростка, который получил травмы из-за взрыва телефона в кармане брюк, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. В результате штаны юноши воспламенились и начали плавиться прямо на его ногах.

Оперативно прибывшая на место реанимационная бригада скорой помощи, учитывая большой объем повреждения и вторую степень ожога, ввела ребенку сильнодействующие анальгетики и госпитализировала в ожоговый центр МОЦОМД, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что хирургическое вмешательство не понадобилось. Врачи ограничились консервативными методами лечения: применяли охлаждение, накладывали стерильные повязки и использовали местные препараты для восстановления тканей и предотвращения инфекции. Ожоговых повреждений и рубцов у ребенка не останется.

Ранее во Владивостоке в школе № 69 произошел пожар из-за взрыва смартфона Poco X3 Pro Core. Из здания эвакуировали 600 человек, среди которых были ученики. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

смартфоны
взрывы
ожоги
врачи
Подмосковье
подростки
