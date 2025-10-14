Средняя зарплата осужденных выросла на 125% с 2019 года Заработок осужденных достиг 33 тыс. рублей в месяц

Средняя заработная плата привлеченных к труду осужденных выросла на 125% по сравнению с 2019 годом и достигла 33 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Торгово-промышленной палаты России Елену Дыбову. По ее словам, производительность труда растет, бизнес принимает активное участие в проектах ФСИН.

Мы фиксируем реальные результаты: растет средняя заработная плата осужденных — на 125% с 2019 года в среднем по стране, до 33 тыс. рублей, повышается производительность их труда — на 84% с 2019 года, — сказала Дыбова.

По данным ТПП, шесть лет назад средний доход заключенных, участвующих в трудовой деятельности, составлял 14,7 тыс. рублей. Дыбова подчеркнула, что сегодня выстроена продуктивная система взаимодействия Федеральной службы исполнения наказаний с предпринимательским сообществом. Такое сотрудничество через региональные торгово-промышленные палаты способствует ресоциализации осужденных и формированию у них трудовых навыков.

Она отметила, что благодаря совместной работе заключены контракты почти на 800 млн рублей, а в исправительных учреждениях созданы тысячи рабочих мест для осужденных.

Тем временем стало известно, что за первые шесть месяцев 2025 года в России установилось минимальное за 17 лет соотношение между средними пенсиями и заработными платами. Среднемесячный заработок достиг 96 тыс. рублей, тогда как пенсионные выплаты составили 23 тыс. рублей.