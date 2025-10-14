Петербургский суд запретил два сайта с предложениями фиктивных браков

Приморский районный суд Петербурга запретил два сайта, которые предлагали мигрантам услуги по оформлению фиктивных браков с гражданами России, сообщает Мойка78. Инстанция поддержала соответствующее требование прокуратуры.

Суд решил, что такие сделки нарушают законы о семье. Как отмечается в решении, фиктивный брак, по статье 27 Семейного кодекса, создается не для семейной жизни, а ради корыстных целей. Например, чтобы легче получить российское гражданство, что вредит интересам государства и институту семьи.

В Красноярске иностранную гражданку отправили под суд за мошенничество с выплатами бойцу СВО. По версии следствия, женщина оформила фиктивный брак с россиянином, благодаря чему получила разрешение на временное проживание в стране. После этого ее законный муж подписал контракт и отправился на СВО, где погиб. На основании этого иностранка обратилась за пособиями на себя и ребенка. Их сумма превысила 9 млн рублей.