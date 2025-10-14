Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 20:08

Стало известно, ради чего Зеленский лишил Труханова гражданства

Политолог Скачко: Зеленский хочет добиться полной власти над Одессой

Геннадий Труханов Геннадий Труханов Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, чтобы подчеркнуть собственную власть над городом, заявил в беседе с газетой «Взгляд» политолог Владимир Скачко. По словам эксперта, на освободившееся место, скорее всего, поставят «правильного» националиста.

На Украине давно идет процесс избавления от всего русского. <…> И Одесса на этом фоне приобрела колоссальное идеологическое значение. Этот, по своей сути и природе, русский город стали насильно перекраивать, а борьба с мэром Геннадием Трухановым превратилась в вопрос времени. Офис Зеленского не столько хочет разобраться с этой фигурой, сколько подчеркнуть собственную власть над городом, — рассказал собеседник.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что решение Зеленского лишить гражданства Труханова связано с его стремлением держать население в страхе. Он также отметил, что украинский лидер давно перестал пользоваться авторитетом.

До этого бывший депутат Верховной рады Олег Царев пошутил, что после лишения украинского гражданства приговор и уголовные дела в отношении него должны быть прекращены из-за отсутствия у него родины. Экс-парламентарий признался, что его удивило решение Зеленского.

