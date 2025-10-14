Захарова ответила на шутку генсека НАТО про Lada и холодильник

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала шутку генерального секретаря НАТО Марка Рютте про автомобиль Lada и холодильник, заявив, что он не понял смысла анекдота. В своем Telegram-канале дипломат рассказала, что Рютте привел анекдот о продавце Lada, который сообщил покупателю о доставке автомобиля через десять лет, на что покупатель уточнил, на утро или на день назначить доставку, объяснив, что днем ему должны привезти холодильник.

Фантастический, конечно. Сам не понял, про что анекдот, но рассказал. А шутка-то не про товары народного потребления, а про приоритетность ВПК. Как скажете, Марк, как скажете, — написала Захарова.

Ранее Рютте в ходе заседания заявил, что проблемы с поставками вооружений для Североатлантического альянса напоминают советский анекдот. Этой шуткой он подчеркнул серьезные задержки в производстве современных истребителей F-35 и систем противовоздушной обороны Patriot. На этом фоне политик отметил необходимость как можно скорее нарастить мощности ВПК европейских государств.