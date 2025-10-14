Рютте разбавил заседание НАТО советским анекдотом про Lada Рютте сравнил закупки F-35 с ситуацией из анекдота про Lada и холодильник

Проблемы с поставками вооружений для Североатлантического альянса напоминают советский анекдот, заявил генсек НАТО Марк Рютте в ходе заседания парламентской ассамблеи организации в Любляне. Этой шуткой он подчеркнул серьезные задержки в производстве современных истребителей F-35 и систем противовоздушной обороны Patriot. Трансляция заседания велась на Youtube-канале NATO News.

Иногда я шучу, что покупка F-35 или ЗРК Patriot напоминает старый русский анекдот про Lada и холодильник. Когда вы заказываете Lada, вам могут сказать, что она будет готова через 10 лет, и тогда вы спрашиваете: утром или днем? Почему это имеет значение? Потому что вечером будет доставка холодильника, — сказал Рютте, вспомнив анекдот, который рассказывал президент США Рональд Рейган.

На этом фоне политик отметил необходимость как можно скорее нарастить мощности ВПК европейских государств. Он призвал страны-члены НАТО существенно увеличить объем инвестиций в развитие своих военных предприятий для укрепления обороноспособности.

Ранее Рютте заявил, что Украина не сможет выжить без масштабных поставок американского вооружения. Он призвал правительства стран Европы готовить деньги.