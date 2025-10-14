Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 20:30

Идеи для сытного ужина: тушеная капуста с мясом. Рецепт из милого прошлого

Вспомните, как пахло на кухне у бабушки, когда она готовила что-то вкусное и сытное? Среди самых вкусных идей для второго из СССР тушеная капуста с мясом всегда занимала особое место. Это было не просто блюдо, а символ домашнего уюта и заботы.

Капуста, обжаренная до легкого золотистого оттенка, становится мягкой и тает во рту в сочетании с сочным куском мяса. Все вместе томится под крышкой, наполняя дом аппетитным ароматом. Для рецепта вам понадобятся: свиная шейка или говяжья лопатка — 400 г, капуста белокочанная — 700 г, репчатый лук — 1 крупная головка, морковь — 1 шт., томатная паста — 1,5 ст. л., масло подсолнечное — 3 ст. л., соль, черный перец, лавровый лист, немного сахара и вода. Можно добавить щепотку молотого кориандра — он придаст легкую восточную нотку. Мясо нарезать средними кубиками и обжарить до румяной корочки. Лук и морковь пассеровать отдельно до мягкости, добавить к мясу, посыпать специями, затем выложить нашинкованную капусту, все перемешать и тушить под крышкой, периодически помешивая и подливая воду. В конце добавить томатную пасту, попробовать на соль и довести до идеальной гармонии вкусов.

Это блюдо — одна из самых вкусных идей для второго из СССР, которая не требует дорогих продуктов и сложных кулинарных приемов, но всегда радует насыщенным вкусом и домашней атмосферой. Оно отлично сочетается с хлебом, картофельным пюре или просто само по себе. Приготовьте тушеную капусту с мясом — и пусть ваш обед будет по-настоящему теплым и уютным.

Ранее мы делились с вами рецептом квашеной капусты с медом.

