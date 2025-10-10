Заквасят все! У вас будут просить этот рецепт капусты с хреном и медом

Заквасят все! У вас будут просить этот рецепт капусты с хреном и медом

Заквасят все! У вас будут просить этот рецепт капусты с хреном и медом

Квашеная капуста на зиму с хреном и медом — это не просто закуска, а настоящий кладезь вкуса и пользы. Острота хрена, мягкость меда и кислинка капусты создают идеальный баланс. Такой рецепт прост, но результат удивляет даже опытных хозяек.

Квашеная капуста на зиму с хреном и медом получается особенно ароматной и хрустящей. Для уникального вкуса возьмите: 2 кг поздней капусты, 1 морковь, 70 г корня хрена, 1 ст. л. светлого цветочного меда, 30 г крупной соли, 1 л фильтрованной воды, 2 зубчика чеснока и 1 лавровый лист. Капусту нашинкуйте тонко, морковь и хрен натрите на мелкой терке. Чеснок измельчите. Все овощи смешайте в миске, слегка обмяв руками. В кипяченой и охлажденной воде растворите соль и мед, залейте овощи. Утрамбуйте в банку, сверху положите лавровый лист, накройте марлей и поставьте гнет. Протыкайте капусту деревянной палочкой раз в день. Через 5–7 дней, когда брожение замедлится, уберите в холод. Закуска готова к употреблению.

Этот рецепт — отличный способ сохранить витамины на зиму и порадовать семью необычным вкусом. Хранится такая капуста долго, не теряя хруста и аромата.

Ранее мы делились рецептом салата из Парижа, который готовится за 20 минут!