21 сентября 2025 в 20:30

Закуска, которая со стола исчезнет первой: маринованная капуста с грибами

Закуска, которая со стола исчезнет первой: маринованная капуста с грибами Закуска, которая со стола исчезнет первой: маринованная капуста с грибами Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ищете простую, хрустящую и невероятно вкусную закуску, которая украсит любой стол? Тогда этот рецепт именно для вас. Маринованная капуста с грибами сочетает в себе яркий вкус, приятную текстуру и удивительную простоту приготовления.

Основа удачного блюда — это правильный маринад и свежие продукты. На 3-литровую банку (или 2 банки по 1,5 л) нужны 1,5 кг белокочанной капусты, свежие или замороженные грибы — 500 г (подойдут белые, подосиновики, лисички или шампиньоны). А также две средние морковки, одна крупная головка репчатого лука и 4-5 зубчиков чеснока.

Для начала нашинкуйте капусту тонкой соломкой, а грибы отварите до готовности. Далее готовим волшебную заливку: смешиваем 1,2 л кипяченой и остуженной воды, 120 мл уксуса, 3 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки соли и любимые специи по вкусу — часто добавляют лавровый лист, перец горошком, гвоздику и тмин.

Залейте подготовленные овощи горячим маринадом и оставьте под гнетом при комнатной температуре. Уже через несколько часов вы сможете оценить первый результат, однако настоящая магия произойдет через сутки, когда капуста полностью пропитается и приобретет тот самый сбалансированный вкус.

Попробуйте приготовить эту пикантную закуску из маринованной капусты с грибами, и она навсегда пропишется в вашей кулинарной книге как проверенный вариант.

Ранее мы делились с вами рецептом заготовки овощей на зиму без стерилизации: да, это возможно!

