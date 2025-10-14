Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 20:15

Курортная страна ужесточила правила въезда для россиян

Индия ввела для туристов электронную карту прибытия

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С 1 октября 2025 года туристам, отправляющимся в Индию, нужно помимо визы оформить электронную карту прибытия, сообщает KP.RU. Сделать это надо не позднее чем за 72 часа до въезда в страну через специальный сайт.

Для оформления карты потребуются: паспортные данные, информация о рейсе, цель визита, адрес проживания в Индии и контактные данные. После подачи заявки на электронную почту придет подтверждение с QR-кодом, который нужно будет предъявить на границе. Детям необходимо заполнять отдельную анкету.

Тем временем стало известно, что интерес россиян к путешествиям в страны с теплым климатом на новогодние праздники удвоился по сравнению с октябрем прошлого года. В топ-3 самых популярных зарубежных направлений вошли: ОАЭ (21–29% от общего объема продаж), Таиланд (16–25%), Египет (16–23%).

Ранее эксперты OneTwoTrip выяснили, что Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями внутри России на предстоящие новогодние праздники среди туристов-одиночек. Среди зарубежных направлений лидируют Париж и Рим.

