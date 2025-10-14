Известная певица ушла из жизни после продолжительной болезни

На 83-м году жизни скончалась народная артистка УССР Галина Мурзай, сообщили в Луганской академической филармонии. Певица ушла из жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания с Мурзай состоится в четверг, 16 октября, в университетской церкви святой Татьяны.

С невыразимой печалью мы прощаемся с Галиной Николаевной Мурзай. Ее уход — невосполнимая потеря для всех, кто ценил истинное мастерство и душевное исполнение. На протяжении более 30 лет она была яркой звездой нашей филармонии, а ее голос, наполненный искренностью и артистизмом, оставил неизгладимый след в сердцах слушателей, — говорится в сообщении.

В 1971 году Мурзай заняла третье место на IV Всесоюзном конкурсе артистов эстрады, а в 1978 году ей было присвоено звание народной артистки УССР. Завершив концертную деятельность, Галина Николаевна переключилась на преподавательскую работу. С 1 октября 2005 года она начала преподавать на кафедре пения и дирижирования в Институте культуры и искусств Луганского национального университета имени Тараса Шевченко. Она также занимала должность профессора и была членом жюри различных вокальных и хоровых конкурсов.

Ранее в Чикаго в возрасте 66 лет скончался актер Тони Фицпатрик. Причиной стал сердечный приступ. Фицпатрик прославился благодаря ролям в фильмах и сериалах, таких как «Филадельфия» и «Первобытный страх». Также он был талантливым поэтом, его последняя книга «Солнце в конце дороги» вышла незадолго до смерти.