Безумство Зеленского, тайны исчезновения семьи в тайге: что будет дальше

Власти Киева могли запустить аварийный реактор Чернобыльской АЭС, президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о будущем Украины, волонтер сообщил, что поиски загадочно пропавшей семьи Усольцевых засекречены, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Игры с радиацией ради ВПК: неужели Украина «реанимировала» аварийный реактор Чернобыльской АЭС?

Инсайдеры полагают, что в Чернобыле запущен аварийный реактор. Как пишет Telegram-канал INSIDER-T, именно подачей питания с заброшенной атомной станции источники объясняют способность энергосистемы Украины оставаться в работоспособном состоянии.

«Украина, вероятно, ввела в работу один из остановленных реакторов Чернобыльской атомной станции», — пишет INSIDER-T.

В сентябре-октябре 2025 года ВС РФ нанесли ущерб энергетике противника в ходе серии массированных ударов. Киев потерял значительную часть генерирующих мощностей и большое число трансформаторных подстанций. Однако в украинских городах пока отсутствуют веерные отключения, и энергосистема функционирует относительно стабильно. Киев смог добыть дополнительные 300–500 МВт электрогенерации.

Прояснить ситуацию удалось, когда спутниковые снимки обнаружили тепловую аномалию в районе Чернобыльской АЭС. Вероятно, один из заглушенных аварийных реакторов на станции запущен вновь, допускают аналитики. По их словам, технически это вполне реально: энергоблоки ЧАЭС эксплуатировались вплоть до начала 2000-х годов.

Однако с точки зрения экспертов по ядерной безопасности такой шаг — настоящее безумие. По их мнению, новый сбой на советских реакторах РБМК-1000, построенных еще в 70-х годах, способен привести к катастрофе.

«А вот это опасно. Зеленский обезумел», — отмечают источники.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Инсайдеры полагают, что Зеленский мог решиться на перезапуск Чернобыльской АЭС из-за отчаяния. Дело в том, что огромные электрические мощности на Украине, поддерживающие работу ВПК, оказались выведены из строя в ходе массированных ударов на неделе с 6 по 12 октября. По данным источников, в ходе атаки на Днепровский каскад ГЭС страна могла на короткое время потерять 3–4 ГВт электрогенерации.

Энергетика ВСУ прежде всего страдает от ударов по подстанциям, из-за которых разрывается связность между элементами энергосети в разных регионах страны. Кроме того, целью становятся подземные газохранилища и газовые компрессорные станции, которые необходимы для снабжения ТЭЦ и, соответственно, поддержания работы ВПК. Киев скрывает реальные масштабы урона, однако зимой украинцы фактически смогут рассчитывать только на питание с АЭС, указывают источники.

Газовое хранилище Фото: Shutterstock/FOTODOM

«ВКС РФ продолжат уничтожение энергетики Украины вплоть до конца осени. К началу декабря ожидается катастрофический дефицит газа. Это, в свою очередь, создаст колоссальную нагрузку на атомные станции, которые будут вынуждены компенсировать энергетический провал», — передает Telegram-канал INSIDER-T.

По мнению инсайдеров, сейчас Украина находится на грани вымирания из-за неспособности и нежелания Зеленского идти на переговоры с Россией.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Суверенность под угрозой: Лукашенко обвинил западных соседей в планах «оттяпать» Украину

Лукашенко заявил, что Украина должна быть суверенным и независимым государством. По его словам, Минск выступает за то, чтобы конфликт прекратился прямо сейчас. Политик подчеркнул, что это в интересах Киева.

«Мы о своей позиции заявили: мир, мир и только мир. Украина должна существовать как суверенное независимое государство. Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас, в противном случае исчезнет это независимое суверенное государство», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также добавил, что на западную часть страны посматривает Польша.

«Тем более что некоторые уже посматривают на западные области Украины, уже живут каким-то святым духом Пилсудского», — заявил глава государства.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что он общается с духом покойного маршала Юзефа Пилсудского. Лукашенко отметил, что все-таки лидеру страны не стоит делать столь сомнительные заявления.

Кароль Навроцкий Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кроме того, президент Белоруссии говорил, что некоторые «одуревшие» западные соседи Украины намерены «оттяпать» ее часть. Он отметил, что известные «силы и государства» уже видят себя на Западной Украине.

«Они уже готовы оттяпать часть Украины, как это было до начала Великой Отечественной войны. <…> Поэтому там замес очень серьезный», — сказал белорусский президент.

Вместе с тем Лукашенко указывал, что основная проблема в урегулировании ситуации вокруг Украины заключается во Владимире Зеленском. Белорусский лидер признался, что склонялся к критике европейских политиков, но теперь изменил свое мнение.

«Мы получаем массу информации в последние дни, что здесь дело не в Соединенных Штатах Америки, которые очень хотят продвижения здесь, не в России, которая готова к продвижению, и не в европейских лидерах, а больше во Владимире Александровиче Зеленском проблема», — сказал Лукашенко.

Секта или звери: что известно об исчезновении семьи Усольцевых

Под Красноярском уже больше двух недель продолжаются поиски семьи Усольцевых. Сергей и Ирина с дочкой Ариной ушли в тайгу 28 сентября и больше не выходили на связь. Вокруг их исчезновения ходит множество слухов.

Волонтер, участвовавший в спасательной операции, заявил, что поиски семьи Усольцевых якобы засекретили. По его словам, с добровольцев взяли подписку о неразглашении. Мужчина отметил, что на месте исчезновения туристов работают сотрудники Следственного комитета.

В «ЛизаАлерт» не подтвердили эту информацию, заявив, что участники поискового отряда не подписывали какие-либо документы. При этом дальнейшие поиски семьи продолжатся в ограниченном составе. 12 октября завершилась активная фаза операции.

Район, где пропали Усольцевы Фото: t.me/krksledkom

«Сам поиск не остановлен! Он переходит в режим точечных задач: теперь ими будут заниматься профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора», — говорится в сообщении «ЛизаАлерт».

9 октября специалисты зафиксировали место, где в последний раз подал сигнал телефон главы семейства — Сергея Усольцева. Оно находится в семи километрах от поселка Кутурчин, в районе которого, предположительно, пропали супруги с дочерью.

Сообщение об обнаружении координат устройства стало поводом для домыслов. Соответствующая информация поступила от регионального главка СК РФ, у которого есть доступ к необходимому оборудованию. СМИ писали со ссылкой на руководителя «ЛизаАлерт» Григория Сергеева, что у поискового отряда нет технических средств, позволяющих определить геолокацию телефона с высокой точностью.

Вторая странность заключается в том, что гаджет подал сигнал у автодороги Кутурчин — Мина, расположенной в противоположном направлении от запланированного маршрута Усольцевых — в сторону горы Буратинка.

Кроме того, в двух километрах от данного места находится поселок Мина. По словам спасателей, это оживленный населенный пункт. Если семья была в данном районе, то не могла не услышать лай собак. Кроме того, дорога Кутурчин — Мина освещена. Если Усольцевы смогли выбраться из тайги, то кажется странным, что они пошли дальше мимо шоссе, рассуждают эксперты. После обнаружения координат телефона поиски сосредоточили в том квадрате, однако это не дало результатов.

Криминалист Михаил Игнатов предположил, что пропавшая семья стала жертвой сектантов. По его мнению, исчезнуть бесследно невозможно. Если бы на Усольцевых напали дикие животные, то в лесу остались бы личные вещи туристов. Версию, что семью кто-то насильно вывез в тайгу, он тоже считает маловероятной.

«По информации СМИ, у главы семейства не было никаких проблем с бизнесом или правоохранительными органами. Усольцевы могли пропасть добровольно, чтобы вступить в секту. Куда более вероятная версия — сектанты похитили их против воли и выкинули телефон Сергея в другом месте, чтобы сбить поисковые группы со следа», — высказал мнение Игнатов.

Поиски МЧС семьи Усольцевых Фото: t.me/mchskrsk

Он отметил, что предположение о причастности браконьеров и охотников к похищению семьи не выдерживает никакой критики. По словам Игнатова, ни те, ни другие не стали бы нападать на людей, поскольку их деятельность связана с охотой на животных.

«Даже если Усольцевы их увидели, охотники понимают, что убийство всей семьи повлечет пожизненное заключение, а не штраф или год лишения свободы за браконьерство. Убирать их как ненужных свидетелей — овчинка выделки не стоит. Теория, что семья погибла, упав в расщелину или ущелье, тоже маловероятна. Я не думаю, что родители пошли бы на опасную и экстремальную тропу вместе с пятилетней девочкой», — заключил Игнатов.

Экскурсовод-проводник Алексей Исиченко, участвовавший в поиске туристов, сообщил, что надежды обнаружить Усольцевых живыми остается все меньше. По его словам, операция осложняется особенностями рельефа и погодными условиями. В день, когда семья пошла в поход, было около 20 градусов тепла, а затем резко похолодало до +4.

«Мы обычные волонтеры, инструкторы, проводники, туристы. Поднимаемся на гору — сейчас все осматриваем вокруг скалы Буратинка. Тут уже сугробы, местами — по колено или по пояс из-за камней. Трещины между камнями, такие ниши, полости, следов нет», — сказал он.

Исиченко добавил, что в районе урочища туристов подстерегает ряд опасностей. В частности, в нем легко потеряться или получить травму. Кроме того, в этой местности водятся дикие звери.

«Первое — можно сбиться с пути, уйти с маршрута и заблудиться. То есть просто дезориентироваться. Вторая опасность — получить повреждение. Здесь очень много скользких камней. Можно упасть, получить травму, удариться, даже сломать что-нибудь», — отметил специалист.

