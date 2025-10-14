«Завирусились». Как живут танцор Булановой, музыканты Кадышевой и Маликова

На концерты певицы Татьяны Булановой молодежь покупает билеты, чтобы посмотреть на ее «энергосберегающего» танцора. На выступления солистки «Золотого кольца» Надежды Кадышевой идут, чтобы увидеть накачанный торс ее балалаечника. Тромбонист певца Дмитрия Маликова стал звездой после одного из видео, на котором он не только играл на инструменте, но и танцевал. Что известно о героях вирусных роликов — в материале NEWS.ru.

Танцор Булановой

Главного «энергосберегающего» танцора и хореографа ансамбля Татьяны Булановой зовут Дмитрий Берегуля. Именно его «ленивые» танцы приковали к певице повышенное внимание. Теперь движения из видео, которое завирусилось в соцсетях, повторяют блогеры. Концертный график Булановой благодаря этому расписан до следующего года.

Берегуля родился в Санкт-Петербурге. Танцор заявил NEWS.ru, что с детства увлекался танцами: учился движениям, повторяя за Майклом Джексоном, клипы которого показывали по музыкальным каналам. Когда Дмитрию исполнилось 18 лет, он стал ходить по кастингам в клубах, чтобы устроиться танцором. И его взяли.

Татьяна Буланова и Дмитрий Берегуля Фото: Социальные сети

«Мы танцевали по ночам фактически до утра, не самая легкая была работа. Но это окупилось. Нас пригласил поработать популярный тогда в Питере диджей Цветков. Он делал коллаборацию с Татьяной Булановой — альбом под названием „Мой сон“. Татьяна увидела нас на одном из мероприятий, где мы пересеклись, и пригласила поработать у себя в коллективе. Это было в начале двухтысячных», — рассказал Берегуля.

Дмитрий начал работать в коллективе вместе со своим другом Игорем, с которым они танцевали в клубах. В 2010-м Игорь ушел, вместо него пришел Максим, в 2018-м к коллективу присоединилась Алена. На правах самого старшего и опытного Берегуля занял место хореографа. По его словам, в постановке номера задействован каждый танцор. Танцы они совершенствуют вместе.

Дмитрий уверяет, что, после того как к нему пришла слава в соцсетях, в его работе ничего не изменилось. Но, поскольку Берегуля работает еще ведущим на мероприятиях, у него «чуть прибавилось» заказов.

У танцора сейчас есть проблемы со спиной, поэтому он не выступает. По словам Берегули, никто его не увольнял, как пишут в СМИ. «Сейчас решил отказаться от большого осеннего тура с Татьяной, проблемы со спиной. Но она меня не увольняла, я взял отпуск, чтобы решить проблемы со здоровьем», — заявил Берегуля.

Тромбонист Маликова

Танец тромбониста Даниила Левинцова на одном из концертов Дмитрия Маликова покорил публику. Многие захотели узнать, кто он. NEWS.ru связался с Даниилом. Он рассказал, что с самого детства увлекался музыкой, но хотел играть на клавишных инструментах.

Когда парню было 15 лет, он решил поступить в музыкальное училище на Ордынке. «Мы пришли туда с папой, я увидел, какие мастодонты идут на клавишные. Мне намекнули, что я не поступлю. Но за два месяца сказали, что есть место на отделении тромбона. И я решил: попробую. И не пожалел», — сказал Левинцов.

После того как Даниил закончил обучение, он работал, по его словам, практически во всех оркестрах Москвы, кроме коллектива Игоря Бутмана. «Просто, если работаешь там, больше нигде не можешь работать. Я люблю музыку, в том числе играть джаз, но не только. Поэтому и не поработал у Бутмана», — объяснил Даниил.

Даниил Левинцов Фото: Социальные сети

До встречи с Маликовым Левинцов играл в кавер-группах, которые делали каверы на популярные произведения. На одном из таких концертов певец увидел Даниила и предложил поработать в своем коллективе.

«Я работал в самых мощных кавер-группах Москвы, но благодарен Дмитрию Юрьевичу, что он вытащил меня из каверов и дал попробовать что-то новое. Сейчас из всех проектов я сосредоточен на проекте Дмитрия Юрьевича. Хочу реализовываться здесь. Сейчас я помогаю ему записывать рилсы для его блога», — рассказал Даниил.

Музыкант также выкладывает в соцсетях свои песни. На вопрос, может ли он записать дуэт с Маликовым, Левинцов ответил философски: «Если Дмитрий Юрьевич скажет — запишем». По словам Даниила, слава никак не повлияла на него, он говорит, что просто пришла «узнаваемость и это приятно».

Балалаечник Кадышевой

Теперь зумеры (особенно девушки) приходят на концерты Надежды Кадышевой не только, чтобы станцевать под «Веночек», но и ради балалаечника ансамбля. Видео с его соло завирусилось в соцсетях. Музыканта, чья игра на сцене вызывает восторженные крики публики, зовут Дмитрий Иванов.

Его мать была учительницей по классу фортепьяно. Как сказал Дмитрий NEWS.ru, вариантов не заниматься музыкой у него не было. В детстве он мечтал стать дирижером, учился играть на гитаре, балалайке, фортепиано. После школы поступил в музыкальный колледж, затем — в РАМ им. Гнесиных.

В «Золотое кольцо» Дмитрий попал случайно, будучи студентом. «Я учился в академии им. Гнесиных на 2-м курсе, и один из друзей рассказал мне, что проходит кастинг в ансамбль „Золотое кольцо“ Надежды Кадышевой. Это был январь 2009 года. Я пришел, со мной поговорил художественный руководитель театра Костюк Александр Григорьевич, я тогда особенно ни на что не надеялся, но через несколько дней мне перезвонили и сказали, что берут. Для меня это был новый опыт, мне было всего 22 года, и я оказался на большой сцене, рядом с народной артисткой России. Я был счастлив», — рассказал Иванов.

Дмитрий Иванов Фото: Социальные сети

Сейчас Дмитрию 44 года, он играет в ансамбле уже 20 лет. Считает, что балалайку, на которой он солирует, сильно недооценивают. «Она может дать новую жизнь многим известным хитам. Сейчас я работаю над каверами некоторых известных треков и также пишу авторские композиции, которые звучат трендово, а солирует в них балалайка. Вы скоро сможете их услышать. Я бы хотел, чтобы русская народная балалайка стала популярна у молодежи. Ну и сам учу детей играть на гитаре и балалайке, даю частные уроки», — объясняет Дмитрий.

У Иванова также есть вторая работа — уже два года он модель агентства Memento models. Говорит, что впервые попробовал себя в индустрии в 20 лет. «Даже снимался в паре рекламных роликов, которые крутили по всем телеканалам. После прихода в коллектив „Золотое кольцо“ модельную карьеру пришлось поставить на паузу», — объяснил Дмитрий.

Сейчас он снова вернулся в индустрию, принимает участие в показах, снимается в рекламе. Но делает это только в свободные от концертов и репетиций дни. Для Иванова «Золотое кольцо» в приоритете.

Он поддерживает фигуру с помощью спорта. «Я много лет увлекаюсь фитнесом, впервые пришел в тренажерный зал, когда учился в шестом классе. Поэтому спорт для меня скорее образ жизни и полезная привычка. Стараюсь следить за питанием, ну и регулярно посещаю тренажерный зал», — рассказал Иванов. Дмитрий женат, у него подрастает 10-летняя дочь.

