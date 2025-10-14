Налет на Тамбов, 10 артударов, продажа солдат: ВСУ атакуют РФ 14 октября

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Над регионами сбили 40 БПЛА. В Белгородской области и ДНР были убиты мирные жители. Подо Львовом командир ВСУ продал солдат бизнесмену и прикарманил заработанные подчиненными деньги. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Над регионами РФ уничтожили 40 украинских дронов за ночь

В течение прошедшей ночи над российскими регионами были сбиты 40 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Наибольшее число дронов перехватили и уничтожили над Белгородской областью — 17, 12 БПЛА сбили над Воронежской областью, по три — над Нижегородской и акваторией Черного моря, по два — над Тамбовской областью и Крымом, еще один — над Курской.

«В результате <…> атаки БПЛА <…> в Первомайском округе Тамбовской области получили незначительные повреждения несколько частных домов», — написал губернатор региона Евгений Первышов в своем в Telegram-канале.

Кроме того, был нанесен ущерб припаркованным поблизости автомобилям. Пострадавших в результате удара нет, добавил Первышов.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки БПЛА на регион пострадавших и разрушений нет. Минувшей ночью режим беспилотной опасности вводился в Пензенской области, заявил глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — сообщил он.

Мирные жители получили ранения в результате атак ВСУ на Белгородскую область

За прошедшие сутки беспилотники ВСУ вновь попытались атаковать Белгородскую область. В регионе объявили ракетную опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Дорогощь Грайворонского округа от удара дрона по парковке коммерческого предприятия погиб мирный житель», — рассказал губернатор.

Он добавил, что в результате атаки БПЛА в Шебекино были серьезно ранены двое военных из подразделения «Орлан». Их доставили в местную больницу бойцы самообороны. Пострадавшим диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Также, отметил Гладков, за прошедшие сутки ВСУ нанесли удары по трем муниципалитетам Белгородской области.

«В Белгородском районе неподалеку от села Бочковка работающий в поле комбайн подвергся атаке беспилотника. Ранен водитель. В тяжелом состоянии он доставлен в Октябрьскую районную больницу. По предварительной информации, у пострадавшего минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, грудной клетки, руки и ног. Медики оказывают ему всю необходимую помощь», — уточнил губернатор.

По его словам, два дрона совершили налет на сельскохозяйственное предприятие в хуторе Церковный Белгородского района. В административном здании выбиты окна, поврежден фасад, осколками посечены два микроавтобуса, добавил Гладков. Кроме того, четыре БПЛА атаковали предприятие в Шебекине.

«В одном из помещений повреждены остекление, кровля, фасад и оборудование. От удара еще одного дрона на территории коммерческого предприятия поврежден служебный грузовой автомобиль. В селе Сурково дрон ударил по частному дому — повреждена кровля», — написал губернатор.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаках ВСУ на Белгородскую область.

Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на мирного жителя в ДНР

В селе Лозовое Донецкой Народной Республики погиб 64-летний мужчина в результате детонации взрывоопасного предмета, сообщил губернатор региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«В Никитовском районе Горловки в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ пострадал мужчина 1979 г. р. Во время обследования освобожденной территории на наличие боеприпасов при разминировании ЛЭП ранения различной степени тяжести получили два сапера МЧС России», — сказал Пушилин.

Глава ДНР добавил, что в результате атаки ВСУ был поврежден автобус городского маршрута № 2 в Никитовском районе Горловки. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

ВСУ нанесли артиллерийские удары по Запорожью

За прошедшие сутки обстрелу ВСУ подверглась Запорожская область. Противник нанес массированный артиллерийский удар по Каменке-Днепровской, сообщили в администрации муниципального округа.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

«Вооруженные формирования Украины нанесли не менее 10 артиллерийских ударов по разным частям нашего города. Кроме того, зафиксирована активность дронов, в том числе в центральной части», — говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших и разрушениях уточняются, добавили в местной администрации. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Командир ВСУ продал солдат бизнесмену и прикарманил деньги

Командир одной из бригад ВСУ отправил несколько солдат укладывать брусчатку в Львовской области, сообщили в российских силовых структурах. Военнослужащие фактически работали на бизнесмена — знакомого военачальника.

«Деньги, заработанные подчиненными, офицер ВСУ присваивал себе», — отметил источник.

Он добавил, что бойцы также делали ремонт в доме предпринимателя. Кроме того, они реставрировали памятники на могилах его родных, чтобы командование не отправляло их на передовую.

Читайте также:

Удары по Украине сегодня, 14 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия

Спят во время атак, допиваются до «белочки»: пьянство разлагает ВСУ изнутри

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности