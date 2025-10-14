Украина запустила по России 40 беспилотников за одну ночь Средства ПВО сбили 40 украинских дронов над шестью регионами России

Вооруженные силы Украины в ночь на вторник, 14 октября, атаковали беспилотными летательными аппаратами сразу шесть регионов России, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты 40 целей. Все уничтоженные БПЛА были самолетного типа.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, над Белгородской областью сбили 17 беспилотников, над Воронежской — 12, над Нижегородской — три, по два — над Тамбовской областью и Республикой Крым и один — над Курской областью. Кроме того, три БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря.

Ранее в Донецкой Народной Республике один человек погиб и еще трое пострадали из-за украинских атак. Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, в Горловке противник сбросил с БПЛА взрывное устройство. В результате пострадал мужчина, также был поврежден автобус.