14 октября 2025 в 08:07

Российский регион пытались атаковать более 10 беспилотников ВСУ

Губернатор Воронежской области: ПВО сбила более 10 беспилотников в регионе

ВС РФ ВС РФ Фото: МО РФ

Система ПВО сбила более 10 беспилотников ВСУ в Воронежской области, заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Он отметил, что опасность атаки БПЛА отменена, пострадавших и разрушений нет.

В четырех районах и одном городском округе Воронежской области были обнаружены и уничтожены более 10 беспилотных летательных аппаратов, — написал Гусев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины в ночь на вторник, 14 октября, атаковали беспилотными летательными аппаратами сразу шесть регионов России. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты 40 целей. Все уничтоженные БПЛА были самолетного типа.

До этого в Пензенской области был введен режим беспилотной опасности. Губернатор Олег Мельниченко предупредил жителей о возможном замедлении работы сотовой связи и мобильного интернета.

Вечером 13 октября в ДНР один человек погиб и еще трое пострадали из-за украинских атак. Как уточнил глава региона Денис Пушилин, в Горловке противник сбросил с БПЛА взрывное устройство. В результате пострадал мужчина, также был поврежден автобус.

Россия
Воронежская область
Александр Гусев
беспилотники
