Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 02:17

Командир ВСУ вовлек подчиненных в нечестную схему заработка

Командир ВСУ заставил своих подчиненных укладывать брусчатку у Львова

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Военнослужащие одной из бригад ВСУ были направлены своим командиром укладывать брусчатку в Львовской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Источник агентства уточнил, что деньги с их работы он оставлял себе.

Заместитель командира помогал знакомому предпринимателю в укладке брусчатки. По его просьбе командир выделил нескольких военнослужащих, которые фактически работали на бизнесмена. Деньги, заработанные подчиненными, офицер ВСУ присваивал себе, — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что бойцы также делали ремонт в доме предпринимателя. Кроме того, они реставрировали памятники на могилах его родных в обмен на то, что командование не отправляло их на передовую.

Ранее стало известно, что украинские вооруженные силы сталкиваются со значительными трудностями из-за военнослужащих, злоупотребляющих алкоголем. Командир украинского полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко указал, что единственным наказанием для таких военнослужащих становятся денежный штраф, удерживаемый из жалования, и объявление выговора.

ВСУ
Львовская область
военные
бизнесмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат Госдумы сравнил Макрона с задиристой Моськой
Российские войска прорвались на восточные окраины Константиновки
Росавиация озвучила плохие новости для путешественников
Юрист раскрыл, кто вправе вскрыть квартиру россиян без их ведома
Командир ВСУ вовлек подчиненных в нечестную схему заработка
Трампа призвали повторить «израильский успех» на Украине
Президент Мадагаскара покинул страну, отказавшись уйти в отставку
Спят во время атак, допиваются до «белочки»: пьянство разлагает ВСУ изнутри
Минфин не исключил повышения налогов на роскошь, но позже
Музей ВМС США перепутал американский и российский корабль
Мать пропавшего в Турции пловца обратилась в Генпрокуратуру РФ
В Сумах прогремели мощные взрывы
Фаза Луны сегодня, 14 октября: рыбачим на лайте, играем с котиками
«Реву белугой»: Симоньян расплакалась на посвященном Кеосаяну концерте
Режим беспилотной опасности ввели на территории российского региона
Душили, пытали дрелью: в РФ задержаны два мигранта за убийство 11 лет назад
В Петербург доставили из ЛНР беглых офицеров уголовного розыска
Гороскоп на 14 октября: судьбоносный день для Близнецов и тайна для Львов
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 октября 2025 года
КХЛ уволила рефери навсегда за скандальный гол в матче СКА — «Автомобилист»
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.