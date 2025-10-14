Командир ВСУ вовлек подчиненных в нечестную схему заработка Командир ВСУ заставил своих подчиненных укладывать брусчатку у Львова

Военнослужащие одной из бригад ВСУ были направлены своим командиром укладывать брусчатку в Львовской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Источник агентства уточнил, что деньги с их работы он оставлял себе.

Заместитель командира помогал знакомому предпринимателю в укладке брусчатки. По его просьбе командир выделил нескольких военнослужащих, которые фактически работали на бизнесмена. Деньги, заработанные подчиненными, офицер ВСУ присваивал себе, — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что бойцы также делали ремонт в доме предпринимателя. Кроме того, они реставрировали памятники на могилах его родных в обмен на то, что командование не отправляло их на передовую.

Ранее стало известно, что украинские вооруженные силы сталкиваются со значительными трудностями из-за военнослужащих, злоупотребляющих алкоголем. Командир украинского полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко указал, что единственным наказанием для таких военнослужащих становятся денежный штраф, удерживаемый из жалования, и объявление выговора.