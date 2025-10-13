Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 18:08

В ВСУ пожаловались на проблемы с военнослужащими-алкоголиками

Командир ВСУ Федоренко рассказал о сложностях в армии из-за пьющих бойцов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинские вооруженные силы сталкиваются со значительными трудностями из-за военнослужащих, злоупотребляющих алкоголем, заявил командир полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей». По словам офицера, единственным наказанием для таких военнослужащих становится денежный штраф, удерживаемый из жалования, и объявление выговора.

Федоренко подчеркнул, что бойцы в состоянии алкогольного опьянения создают реальную угрозу не только для собственной жизни, но и для безопасности своих сослуживцев. Он также отметил, что командиры разных уровней вынуждены самостоятельно решать проблему с такими военнослужащими, организовывая для них специальные охраняемые помещения.

Что делать командиру отделения, командиру взвода, командиру роты, командиру батальона, командиру полка или бригады с воином-алкоголиком? <...> Тебе отдают военнослужащего. Что ты должен сделать? Ты должен подготовить в подразделении специальное место, которое будет закрыто и безопасно, — сказал Федоренко.

Ранее депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что командование Вооруженных сил РФ предсказывает действия украинских генералов, что негативно сказывается на положении ВСУ на фронте. По ее словам, украинские военачальники пытаются действовать симметрично российским методам.

