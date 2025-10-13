В ВСУ пожаловались на проблемы с военнослужащими-алкоголиками

Украинские вооруженные силы сталкиваются со значительными трудностями из-за военнослужащих, злоупотребляющих алкоголем, заявил командир полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей». По словам офицера, единственным наказанием для таких военнослужащих становится денежный штраф, удерживаемый из жалования, и объявление выговора.

Федоренко подчеркнул, что бойцы в состоянии алкогольного опьянения создают реальную угрозу не только для собственной жизни, но и для безопасности своих сослуживцев. Он также отметил, что командиры разных уровней вынуждены самостоятельно решать проблему с такими военнослужащими, организовывая для них специальные охраняемые помещения.

Что делать командиру отделения, командиру взвода, командиру роты, командиру батальона, командиру полка или бригады с воином-алкоголиком? <...> Тебе отдают военнослужащего. Что ты должен сделать? Ты должен подготовить в подразделении специальное место, которое будет закрыто и безопасно, — сказал Федоренко.

