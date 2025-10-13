Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 17:25

В Раде заявили о предсказуемости генералов ВСУ для России

Депутат Рады Безуглая: командование ВС РФ предсказывает действия генералов ВСУ

Марьяна Безуглая Марьяна Безуглая Фото: Социальные сети

Командование Вооруженных сил РФ предсказывает действия украинских генералов, что негативно сказывается на положении ВСУ на фронте, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале. По ее словам, украинские военачальники пытаются действовать симметрично российским методам.

Русские играют нашими генералами, предсказывая их поведение, а те стараются действовать симметричными российскими методами, что означает для нас с ограниченными ресурсами медленное угасание, — написала парламентарий.

Безуглая также раскритиковала отсутствие планов по строительству устойчивой линии обороны в тылу, которая вскоре может стать фронтом. По ее словам, украинские генералы продолжают вестись на призывы «отштурмуем», что приводит к потерям десятков военных при штурме отдельных населенных пунктов и потере городов на других направлениях.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков заявил NEWS.ru, что Запад не заинтересован в завершении конфликта на Украине, поскольку через него отмываются огромные деньги для мировых элит. По его словам, страна выполняет роль «стиральной машины» по «отмыву» финансовых потоков глобального закулисья.

