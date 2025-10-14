Удары по Украине сегодня, 14 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 14 октября, нанесли комбинированный удар по военным и логистическим объектам на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по Украине 14 октября

Российские военные в ночь на 14 октября нанесли удары по объектам Вооруженных сил Украины, задействовав более 90 беспилотников, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Харьков частично обесточен вечерними ударами двух ФАБ: поражена подстанция „Харьковская“. В Кировоградской области после ночных прилетов без электричества остались пять населенных пунктов, повреждена ж/д инфраструктура. По цели в Затоке Одесской области, вероятно, нанесен удар ракетой „Оникс“», — отметил он.

Олег Царев опубликовал кадры, на которых запечатлено, как беспилотник «Ланцет» поражает грузовик ВСУ с ЗРК Vampire, а также видна работа реактивной системы залпового огня «Град» в Днепропетровской области и РСЗО «Торнадо-С» в городе Волчанске Харьковской области.

Интеллектуальный барражирующий комплекс «Ланцет-Э» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Всего за период с 13 по 14 октября зафиксировано около 19 подтвержденных ударов и серий взрывов, уточнил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в авторском Telegram-канале. По его данным, в Харьковской области целями стали склады и опорные пункты, небольшие скопления войск и подготовительные площадки, в Днепропетровской области — транспортная и ремонтная логистика, склады, площадки сосредоточения техники, в Сумской области — железнодорожные и складские узлы, пункты сосредоточения техники ВСУ, в Черниговской области — промышленные объекты и ангары с техникой, в Запорожской области — промышленные площадки, склады и элементы логистики, в Кировоградской области — объекты логистики.

«При сохранении нынешней динамики следующая масштабная серия ударов вероятна в течение ближайших нескольких суток. Основные направления — логистика востока (Павлоград, Днепропетровская область) и северо-восток (Харьков, Сумы). Если ритм сохранится, то до конца октября вероятно начало новой фазы ударов, включающей не только логистику, но и элементы энергетической инфраструктуры», — добавил подпольщик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

