Повальное пьянство солдат и блэкаут в Харькове: новости СВО к утру 14 октября

Повальное пьянство солдат и блэкаут в Харькове: новости СВО к утру 14 октября

Харьков столкнулся с массовыми отключениями электроэнергии после серии взрывов, российские войска продвинулись к восточным окраинам Константиновки в ДНР, один человек погиб и трое пострадали из-за атаки ВСУ на российский регион. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 13 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Российские войска прорвались на восточные окраины Константиновки

Российские военные продвинулись к восточным окраинам Константиновки в Донецкой Народной Республике, где в настоящее время продолжаются ожесточенные бои, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он добавил, что подразделения ВСУ оказывают упорное сопротивление.

Эксперт отметил, что промышленная зона города используется противником для размещения военной техники, что затрудняет продвижение российских подразделений. По его словам, бои за Константиновку могут быть сопоставимы по продолжительности и интенсивности со сражением за Артемовск.

Морпех в зоне СВО спас подорвавшегося товарища

В зоне СВО штурмовик морской пехоты Иван Антонов с позывным Сова бросился спасать подорвавшегося товарища с позывным Борода и сам наступил на мину, потеряв ногу. Антонову удалось протащить сослуживца несколько метров до того, как раздался взрыв. Мужчину отбросило под машину — в этот момент начался минометный обстрел.

После тяжелого ранения врачи были вынуждены провести поэтапную ампутацию ноги Совы. Пройдя курс реабилитации под наблюдением медиков и протезистов, военнослужащий вернулся к семье в Рязанскую область.

Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство в ДНР

Из-за атак ВСУ в ДНР погиб один человек и пострадали еще трое мирных жителей, среди которых были двое спасателей МЧС России, сообщил губернатор региона Денис Пушилин в Telegram-канале. В Горловке дрон сбросил взрывное устройство — пострадал еще один мужчина, автобус получил повреждения.

Мирный житель погиб в селе Лозовом возле Дебальцево. Двое саперов МЧС получили ранения, когда разминировали ЛЭП.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Командир ВСУ вовлек подчиненных в нечестную схему заработка

Военнослужащие одной из бригад ВСУ были направлены своим командиром укладывать брусчатку в Львовской области, сообщили в российских силовых структурах. Источник уточнил, что деньги с их работы он оставлял себе.

Он добавил, что бойцы также делали ремонт в доме предпринимателя. Кроме того, они реставрировали памятники на могилах его родных в обмен на то, что командование не отправляло их на передовую.

Мощные взрывы в Харькове вызвали блэкаут в городе

Харьков столкнулся с массовыми отключениями электроэнергии после серии взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. По информации местных жителей, свет пропал одновременно в нескольких районах города.

В результате взрывов в Салтовском районе вспыхнул крупный пожар, добавил Терехов. Воздушная тревога была объявлена в шести областях Украины, включая Харьковскую, Днепропетровскую, Киевскую, Полтавскую, Сумскую и Черниговскую. Местные СМИ сообщили о взрывах в самом городе и за его пределами.

В Госдуме объяснили, почему Киев не борется с повальным пьянством в ВСУ

Командование ВСУ закрывает глаза на многочисленные нарушения дисциплины внутри подразделений, потому что утратило контроль над ситуацией, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. В итоге, по его словам, в украинской армии «расцвели» пьянство, наркомания и преступность.

Депутат добавил, что порой командиры армии в наркотическом или алкогольном угаре сами не соображают, что творят и какие приказы отдают.

Читайте также:

Загнутся без еды и снарядов: ВС РФ разносят логистику ВСУ от Сум до Полтавы

«Польский кайф»: орды наркоманов из Варшавы сражаются с ВС РФ

Спят во время атак, допиваются до «белочки»: пьянство разлагает ВСУ изнутри