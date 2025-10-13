Плащи-невидимки в тылу и кутеж командира: новости СВО на вечер 13 октября

Плащи-невидимки в тылу и кутеж командира: новости СВО на вечер 13 октября ВС России нейтрализовали штурмовые подразделения ВСУ на Сумском направлении

Заснувший после застолья командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев стал причиной провала попытки украинских солдат контратаковать в районе Кондратовки на Сумском направлении, российские бойцы в течение трех суток тайно находились в тылу врага, укрываясь «пончо-невидимками» во время освобождения Новогригоровки в Запорожской области. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Бдительность и смекалка российских солдат дорого обошлись ВСУ

По данным источника, штурмовая группа была полностью ликвидирована в районе Кондратовки на Сумском направлении. Что касается Ширяева, то его вечером того же дня нашли спящим в одном из заброшенных зданий в районе дислокации штаба полка.

В российских силовых структурах подтвердили данные об уничтожении украинских штурмовиков. По словам источника, ВС РФ полностью ликвидировали штурмовую группу под Сумами, боевые действия состоялись в районе населенного пункта Кондратовка.

Также стало известно, что российские солдаты трое суток прятались в тылу ВСУ под накидками, позволяющими оставаться незаметным для тепловизоров. Разведгруппа сумела остаться незамеченной благодаря маскировке и ночным укрытиям.

По информации Минобороны, российский военный Дмитрий Похабов помог расчету артиллерии ликвидировать скопление пехоты и техники противника. По данным ведомства, он корректировал огонь артиллерии, что позволило осуществить задачу с минимальным расходом боеприпасов.

Как рассказал стрелок с позывным Капрал, военнослужащий из 60-й мотострелковой бригады группировки «Восток» успешно ликвидировал группу противника в окопе, используя рискованный маневр. По его словам, героический поступок был совершен в ходе боев за Новогригоровку в Днепропетровской области.

Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, российские солдаты в боях у ЛНР еженедельно в среднем ликвидируют порядка 4 тыс. солдат ВСУ. По его словам, речь идет о противостояниях на Купянском, Сватовско-Кременском и Донецком направлениях. Также у ВСУ фиксируются серьезные потери в районе Северска, отметил эксперт.

Раскрыты детали доклада Пушилина об успехах российской армии

По словам главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, российские войска практически окружили группировку ВСУ в населенном пункте Родинское под Красноармейском (украинское название — Покровск). В частности, украинские подразделения оказались скованными.

Также он сообщил об ожесточенных боевых действиях в районе города Константиновки и улучшении позиций ВС России к югу от Клебан-Быкского водохранилища. Пушилин отметил, что российские войска продолжают наступление и «проламывают» оборону ВСУ в Днепропетровской области. Что касается Добропольского направления, то туда Вооруженные силы Украины перебрасывают дополнительные резервы, которые «перемалываются» российскими солдатами. Противник наращивает на этом участке фронта очень серьезный ресурс.

В Минобороны привели подробности продвижения ВС России в ходе СВО

В Министерстве обороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Московское в Донецкой Народной Республике и Боровской Андреевки в Харьковской области. По данным ведомства, работу выполнили бойцы группировки войск «Центр» и подразделения Западной группировки войск.

По информации Минобороны, Вооруженные силы России зашли в восточные районы Димитрова в ДНР. В частности, бойцы развивают наступление в жилых кварталах.

По словам участвующего в боевых действиях на стороне России британского добровольца Эйдена Минниса, тысячи наемников из стран Европы воюют на стороне ВСУ. Он отметил, что пока лично не сталкивался с британскими солдатами.

