12 октября 2025 в 12:17

В Минобороны России привели подробности ударов по военным целям на Украине

Минобороны: Россия поразила топливные объекты ВПК Украины

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России в течение суток нанесли удары по топливно-энергетической инфраструктуре ВПК Украины, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. Также были поражены пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах, — отметили в ведомстве.

Удар был нанесен силами оперативно-тактической авиации, ударными БПЛА и ракетными войсками. Также в поражении военных целей принимала участие артиллерия группировок войск ВС России.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что ВСУ потеряли за сутки около 1460 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. По данным Минобороны, в зоне ответственности группировки войск «Север» речь идет о более чем 160 солдатах. Действия группировки «Запад» привели к потере почти 220 бойцов, подразделений «Южной» — свыше 185, «Центра» — до 550.

