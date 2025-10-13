Пушилин доложил об успехах ВС России в районе одного города ДНР

Пушилин доложил об успехах ВС России в районе одного города ДНР Пушилин заявил, что в районе Константиновки идут ожесточенные бои

Ожесточенные боевые действия происходят в районе города Константиновка, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24». По его словам, российская армия улучшает свои позиции к югу от Клебан-Быкского водохранилища. При этом продвижение ВС РФ наблюдается и в направлении самой Константиновки.

Южнее Клебан-Быкского водохранилища ситуация значительно улучшена для наших бойцов. И, конечно, мы видим, что есть продвижение и в направлении самой Константиновки, где достаточно серьезные боестолкновения сейчас продолжаются, — уточнил руководитель региона.

Ранее Пушилин докладывал, что ВС РФ практически окружили группировку противника в Родинском. Населенный пункт расположен под Красноармейском (украинское название — Покровск). По словам главы ДНР, подразделения ВСУ оказались скованы.

Также 12 октября стало известно, что бойцы российской армии продолжают наступать в районе Красноармейско-Дмитровской агломерации. Наиболее интенсивные бои, уточнял Пушилин, велись в южной части Красноармейска и на подступах к городу.