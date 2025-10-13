Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 10:37

Пушилин доложил об успехах ВС России в районе одного города ДНР

Пушилин заявил, что в районе Константиновки идут ожесточенные бои

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ожесточенные боевые действия происходят в районе города Константиновка, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24». По его словам, российская армия улучшает свои позиции к югу от Клебан-Быкского водохранилища. При этом продвижение ВС РФ наблюдается и в направлении самой Константиновки.

Южнее Клебан-Быкского водохранилища ситуация значительно улучшена для наших бойцов. И, конечно, мы видим, что есть продвижение и в направлении самой Константиновки, где достаточно серьезные боестолкновения сейчас продолжаются, — уточнил руководитель региона.

Ранее Пушилин докладывал, что ВС РФ практически окружили группировку противника в Родинском. Населенный пункт расположен под Красноармейском (украинское название — Покровск). По словам главы ДНР, подразделения ВСУ оказались скованы.

Также 12 октября стало известно, что бойцы российской армии продолжают наступать в районе Красноармейско-Дмитровской агломерации. Наиболее интенсивные бои, уточнял Пушилин, велись в южной части Красноармейска и на подступах к городу.

ДНР
Денис Пушилин
бои
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фаза Луны сегодня, 13 октября: не верим обольстителям, избегаем агрессии
Трамп объявил о завершении военного конфликта
Оверчук рассказал о совместном проекте России, Азербайджана и Ирана
Легенда советской кухни: торт «Мишка на Севере»
В Тель-Авиве появился баннер к прибытию Трампа в Израиль
Симоньян показала их с Тиграном Кеосаяном песню
Гороскоп на 13 октября: Овнам нужен тихий вечер, Близнецам нужна дипломатия
«Может кончиться плохо для всех»: Медведев о поставках Киеву Tomahawk
Медведев высмеял новую угрозу Трампа в адрес Путина
Медведев нашел для Зеленского новое прозвище
Стало известно об обходе кол-центрами закона о маркировке звонков
Юрист объяснил, могут ли дети Пугачевой получить российские паспорта
Участник трех Олимпиад Белявский раскрыл свои планы на будущее
Павлу Дурову может грозить штраф после поездки в Казахстан
Политолог оценил вероятность исчезновения Украины как государства
«Приходится перемалывать»: Пушилин описал бои на Добропольском выступе
Вкус детства на завтрак: творожная запеканка с манкой по советскому рецепту
На Западе объяснили необходимость России для безопасности Европы
Пушилин заявил о «проломе» обороны ВСУ в Днепропетровской области
Первая группа освобожденных заложников прибыла в Израиль
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.