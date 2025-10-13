Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 11:11

«Приходится перемалывать»: Пушилин описал бои на Добропольском выступе

Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы на Добропольский выступ в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины перебрасывают дополнительные резервы на Добропольское направление, где российские войска их «перемалывают», рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». Подчеркивая интенсивность происходящих на данном направлении боев, он отметил, что противник наращивает на этом участке фронта очень серьезный ресурс.

Свой функционал продолжает выполнять Добропольский выступ, где противник перебрасывает свои подразделения. Нашим бойцам приходится их просто «перемалывать», — сказал он.

Ранее Пушилин докладывал, что ВС РФ практически окружили группировку противника в Родинском. Населенный пункт расположен под Красноармейском (украинское название — Покровск). По словам главы ДНР, подразделения ВСУ оказались скованы.

До этого глава ДНР сообщал, что подразделения группировки войск «Восток» ВС РФ продвигаются в Днепропетровской области, ломая оборону ВСУ. Он отметил, что украинские бойцы терпят поражение в районах населенных пунктов Степовое, Сосновка и Вербовое.

Денис Пушилин
бои
ДНР
резервы
ВСУ
