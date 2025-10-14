В Тамбовской области назвали последствия атаки беспилотников ВСУ Первышов: в Тамбовской области после атаки ВСУ повреждены частные дома

В Тамбовской области после атаки ВСУ повреждено несколько частных домов, заявил губернатор региона Евгений Первышов в Telegram-канале. По его словам, ущерб также нанесен нескольким припаркованным автомобилям. Пострадавших в результате удара нет.

В результате <…> атаки БПЛА <…> в Первомайском округе Тамбовской области получили незначительные повреждения несколько частных домов, — написал Первышов.

Также губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что система ПВО сбила более 10 беспилотников ВСУ. Он отметил, что опасность атаки БПЛА отменена, пострадавших и разрушений нет.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины в ночь на вторник, 14 октября, атаковали беспилотными летательными аппаратами сразу шесть регионов России. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты 40 целей. Все уничтоженные БПЛА были самолетного типа.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн ранее рассказал, что украинские военнослужащие нанесли удар беспилотником по автомобилю с семейной парой на трассе Рыльск — Дурово. Он уточнил, что 42-летняя женщина получила ранения средней тяжести, а ее супруг — незначительные травмы.