Украина должна быть суверенным и независимым государством, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит агентство БелТА, Минск выступает за то, чтобы конфликт там прекратился уже сейчас.

Украина должна существовать как суверенное независимое государство, — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что некоторые «одуревшие» западные соседи Украины намерены «оттяпать» ее часть. Он отметил, что известные «силы и государства» уже видят себя на Западной Украине.

Белорусский президент также подчеркнул, что основная проблема в урегулировании ситуации вокруг Украины заключается в его коллеге Владимире Зеленском. По словам Лукашенко, Минск получал информацию, что неспособность сторон сесть за стол переговоров вызвана не позицией США, России или стран Европы, а именно неготовностью Киева к продвижению вопроса мирного урегулирования.

До этого белорусский президент предположил, что обстановка в зоне конфликта может обернуться исчезновением Украины как государства. По его словам, ВС России в ходе выполнения задач спецоперации продвигаются все глубже, вперед.