Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 20:17

«Врачи дают полгода»: мама Лерчек о состоянии младшего внука

Мама Лерчек сообщила о выписке младшего внука из больницы

Валерия Чекалина (Лерчек) Валерия Чекалина (Лерчек) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мать блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Эльвира сообщила подписчикам дочери в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что ее младшего внука Льва выписали из больницы. По ее словам, теперь ребенка ждет долгое восстановление.

Всем спасибо за ваши переживания, Левушка дома, врачи дают полгода на полное восстановление легких. И спасибо за ваши поздравления с днем рождения Леры. Она уже больше года на домашнем аресте, — сообщила мать Лерчек.

Известно, что Лев Чекалин получил серьезную травму во время игры с братом. Мальчик уронил на себя стол, что привело к повреждению легких и экстренной госпитализации. После операции состояние ребенка стабилизировалось, а на следующий день ему удалили дренаж из легких. Валерия Чекалина смогла присутствовать в больнице, получив специальное разрешение следователя.

Ранее сообщалось, что долг блогера Лерчек увеличился на 140 млн рублей менее чем за две недели. Предположительно, она получила новый счет от ФНС. Отмечается, что общий долг Чекалиной к 8 октября составил более 168 млн рублей.

Лерчек
блогеры
больницы
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боня готовилась к зачатию ребенка от бывшего возлюбленного
Лукашенко разрешил россиянам участвовать в местных выборах в Белоруссии
Политолог объяснил уникальность транспортного коридора «Север — Юг»
На Киркорова подали в суд
В Новосибирской области построят «город будущего» для ученых
В ХАМАС назвали точное время передачи четырех тел заложников
«Ивановы-Ивановы», победа в шоу, новые отношения: как живет Алексей Лукин
Скандал в Красноярске: проститутки оккупировали кладбище, местные возмущены
В России появится лимит на оформление SIM-карт
В Чехии сделали заявление по поводу обязательной военной службы
Трамп сообщил о начале второго этапа мирного плана по Газе
Минобороны сообщило о ликвидации восьми дронов ВСУ над регионами России
Экс-депутат Рады объяснил, почему Зеленский лишил Труханова гражданства
Сальдо раскрыл истинную причину решения Зеленского по Труханову
Известная певица ушла из жизни после продолжительной болезни
Болельщики спрогнозировали исход матча между сборными России и Боливии
Идеи для сытного ужина: тушеная капуста с мясом. Рецепт из милого прошлого
Захарова ответила на шутку генсека НАТО про Lada и холодильник
Подруга Петросяна прокомментировала слухи о его разводе с Брухуновой
Россиянин хочет отсудить у Киркорова частный берег на Москве-реке
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак
Общество

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.