«Врачи дают полгода»: мама Лерчек о состоянии младшего внука

Мать блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Эльвира сообщила подписчикам дочери в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что ее младшего внука Льва выписали из больницы. По ее словам, теперь ребенка ждет долгое восстановление.

Всем спасибо за ваши переживания, Левушка дома, врачи дают полгода на полное восстановление легких. И спасибо за ваши поздравления с днем рождения Леры. Она уже больше года на домашнем аресте, — сообщила мать Лерчек.

Известно, что Лев Чекалин получил серьезную травму во время игры с братом. Мальчик уронил на себя стол, что привело к повреждению легких и экстренной госпитализации. После операции состояние ребенка стабилизировалось, а на следующий день ему удалили дренаж из легких. Валерия Чекалина смогла присутствовать в больнице, получив специальное разрешение следователя.

Ранее сообщалось, что долг блогера Лерчек увеличился на 140 млн рублей менее чем за две недели. Предположительно, она получила новый счет от ФНС. Отмечается, что общий долг Чекалиной к 8 октября составил более 168 млн рублей.