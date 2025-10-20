Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 17:39

Жена Natan объяснила, почему простила ему измену

Жена Natan заявила, что достойно вышла из скандала по поводу его измен

Natan Natan Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жена рэпера Natan (настоящее имя — Алишер Мирзохонов) Анастасия Швецова спустя год после его скандальной измены с блогером Лерчек (Валерия Чекалина) заявила, что вышла из ситуации достойно. Швецова вернулась к супругу, после чего сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что ей удалось «сохранить лицо», а прощение — это «не слабость».

Мы не были вместе долго, и мое решение вернуться было не слепым доверием, а ответом на реальные поступки. Женское достоинство — это видеть все ясно, сохранять уважение к себе и действовать не из гордыни, а из внутренней силы при любом исходе, — написала Швецова.

Пара поженилась в 2011 году, в браке у Швецовой и Мирзохонова появилось двое сыновой: Натаниэль и Ратмир. Однако в 2024 году рэпер внезапно сблизился с блогершей Лерчек во время участия в съемках шоу «Звезды в джунглях». После этого его видели целующимся с певицей Бьянкой. Позже исполнительница призналась, что сделала это не из симпатии к рэперу, а «ради хайпа». После обнаружившейся неверности мужа Швецова порвала с ним, однако весной 2025 года ее заметили на вечеринке по случаю 39-летия Natan, и супруги сошлись обратно.

Ранее стало известно, что с находящегося под домашним арестом блогера Лерчек принудительно взыщут задолженность за услуги ЖКХ. Общий долг блогерши по коммунальным платежам превышает 6,7 тыс. рублей.

