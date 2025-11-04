Кроссовер «Лада Азимут»: цена, техданные, комплектация, когда старт продаж

Волжский автозавод сделал первые кроссоверы Lada Azimut — пока пять машин, но в ближайшее время их будет уже 16. Они нужны заводу для проведения сертификационных испытаний и получения документа «Одобрение типа транспортного средства». После этого Azimut можно будет продавать в России. Что такое Lada Azimut, какие уникальные опции получит автомобиль и почему у него не будет полного привода — в материале NEWS.ru.
Зачем АвтоВАЗу так нужен Azimut
Главный формат автомобилей на российском авторынке — это кроссоверы или SUV (sport utility vehicle). По данным агентства «Автостат», сейчас более 70% всех продаваемых автомобилей относятся именно к этому сегменту. А если бы значительную часть рынка у нас не занимали относительно дешевые седаны Lada Granta и Vesta, то речь могла бы идти и о 90%.
Однако у АвтоВАЗа до сих пор нет модели, которую можно назвать кроссовером. В гамме компании есть лишь два «суровых» внедорожника. Это трехдверная «Нива», которой скоро исполнится 50 лет, и Niva Travel, разработанная еще в 90-х годах прошлого века. Но и тот и другой автомобили нельзя назвать кроссовером — удобным для города и быстрым на скоростной трассе. Все-таки «Нивы» — это машины для бездорожья.
Еще есть «кросс-версии» легковых Granta, Vesta, Largus и Iskra. Но и они не могут полноценно соперничать с новыми китайским кроссоверами, которые активно завоевывают рынок. Поэтому АвтоВАЗу остро необходим свой современный кроссовер.
Создавать его начали еще в начале десятилетия. До ухода Renault из России в 2022 году предполагалось, что модель построят на агрегатах Duster. Проект был на высокой стадии готовности, но бегство французов заставило тольяттинцев придумывать что-то свое. И новый автомобиль решили делать на платформе, которая лежит в основе Lada Vesta.
Впервые кроссовер показали президенту Владимиру Путину в январе 2025 года во время его визита на завод (тогда машина еще проходила под кодовым обозначением B+ Cross). А публичная премьера состоялась в июне на Петербургском международном экономическом форуме.
Технические особенности Lada Azimut
Azimut построен на платформе Vesta, но общих деталей осталось мало. От «Весты» кроссовер унаследовал силовую структуру кузова, передние лонжероны, моторный щит и переднюю часть пола. Все остальное — новое.
Интересно, что Azimut на 30 мм короче «Весты», но на 50 мм шире и на 60 мм выше. А главное, что колесная база «Азимута» больше, чем у Lada Vesta, сразу на 40 мм. Для компактных моделей это большая разница — именно расстояние между передними и задними осями напрямую влияет на простор на втором ряду кресел. А еще тут большой багажник: 508 литров в стандартном состоянии (для сравнения, у Haval Jolion — 337 литров, а у Geely Coolray — 330 литров).
И еще одна важная цифра — дорожный просвет у Azimut 208 мм. У «Нивы» меньше — 200 мм.
Двигатели и трансмиссии Lada Azimut
К моменту старта продаж Lada Azimut АвтоВАЗ планирует серьезно модернизировать свои двигатели. Обновленные моторы первым получит именно кроссовер. Это будут:
- двигатель объемом 1,6 л, который станет выдавать 120 л. с. (сейчас 106 л. с.);
- мотор объемом 1,8, его мощность вырастет со 122 до 132 л. с.
А еще кроссовер начнут оснащать новым турбированным 1,5-литровым двигателем, который будут закупать у «китайского партнера». Ожидается, что его мощность составит 150–160 л. с. Вместе с этим мотором будет трудиться классический шестиступенчатый «автомат» (тоже китайский). А версии попроще получат 6-ступенчатую механическую коробку от китайской компании WLY или вариатор той же фирмы.
Салон и необычные возможности Lada Azimut
По качеству отделки салона и количеству всевозможных опций Azimut сможет спорить с любым китайским кроссовером. Комбинированная отделка в серебристо-оранжевых или черно-зеленых тонах, 10,25-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, цифровая комбинация приборов, натуральная кожа на сиденьях, качественный пластик с мягкой панелью приборов… Выглядит внутри Azimut богато. При этом у Azimut сохранены физические клавиши, которые отвечают за климатическую установку, подогревы и прочее.
В базовую комплектацию войдут:
- две подушки безопасности;
- полностью светодиодная оптика с динамическими поворотниками;
- электрический стояночный тормоз;
- системы ABS и ESP;
- мультимедийная система с шестью динамиками;
- камера заднего вида и задние парктроники;
- бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя;
- климат-контроль.
А в топовой версии будет уже шесть подушек, система контроля слепых зон, панорамная крыша с люком, камеры кругового обзора на 360 градусов, кожаный салон, электропривод крышки багажника, беспроводная зарядка для смартфонов. И даже электрический обогрев боковых стекол — такой системы пока нет ни у одной другой модели.
Еще одна особенность модели — голосовой помощник GigaChat на базе нейросети от «Сбера». Это российский аналог ChatGPT, адаптированный для автомобилей. Обещают, что он сможет не только строить маршруты и управлять музыкой, но и читать новости, искать ближайшие шиномонтажи или АЗС, через нее можно будет даже платить за заправку и парковку.
Конкуренты и перспективы продаж Lada Azimut
Цену на Lada Azimut озвучат ближе к старту продаж, но глава АвтоВАЗа Максим Соколов дал понять, что кроссовер будет стоить чуть дороже нынешних моделей Lada. Эксперты с ним согласны. «Я думаю, что будет от 2,5 млн, а это конкурентная цена с другими аналогичными китайскими моделями. Все будет зависеть, конечно, от комплектации», — рассказал NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
И если Lada Azimut действительно будет стоить 2,5 млн рублей, то у него будет много сильных соперников. В первую очередь это Haval Jolion, который сейчас является самым популярным кроссовером на российском рынке. А еще Chery Tiggo 4, Tenet T4, Geely Coolray и Cityray, Changan CS35, Belgee X50, Solaris HC (бывший Hyundai Creta). «Azimut придется нелегко на рынке. Для Lada это принципиально новая модель, а вот китайские марки уже завоевали свою аудиторию в сегменте небольших кроссоверов», — пояснил автомобильный эксперт, редактор журнала «За рулем» Кирилл Милешкин.
Но при этом у Lada будут козыри в борьбе с соперниками. Во-первых, это самая широкая дилерская сеть в стране. Во-вторых, доступное техническое обслуживание и недорогие запчасти. В-третьих, адаптация под российские дороги и климат.
Но у модели есть и недостатки. «Первый — это то, что автомобиль появится в продаже не сегодня. А хотелось бы уже сейчас — машина получилась интересной. Второй недостаток — это отсутствие системы полного привода, Lada Azimut будет только переднеприводной. В сегменте небольших кроссоверов полный привод, конечно, штука необязательная. Но в России к нему всегда было свое отношение. У нас свои дороги и направления. И в формате кроссовера полный привод очень бы хотелось», — рассказал Милешкин.
АвтоВАЗ планирует начать серийное производство Azimut в первой половине 2026 года, а старт продаж намечен на второе полугодие.
