Кроссовер «Лада Азимут»: цена, техданные, комплектация, когда старт продаж

Волжский автозавод сделал первые кроссоверы Lada Azimut — пока пять машин, но в ближайшее время их будет уже 16. Они нужны заводу для проведения сертификационных испытаний и получения документа «Одобрение типа транспортного средства». После этого Azimut можно будет продавать в России. Что такое Lada Azimut, какие уникальные опции получит автомобиль и почему у него не будет полного привода — в материале NEWS.ru.

Зачем АвтоВАЗу так нужен Azimut

Главный формат автомобилей на российском авторынке — это кроссоверы или SUV (sport utility vehicle). По данным агентства «Автостат», сейчас более 70% всех продаваемых автомобилей относятся именно к этому сегменту. А если бы значительную часть рынка у нас не занимали относительно дешевые седаны Lada Granta и Vesta, то речь могла бы идти и о 90%.

Однако у АвтоВАЗа до сих пор нет модели, которую можно назвать кроссовером. В гамме компании есть лишь два «суровых» внедорожника. Это трехдверная «Нива», которой скоро исполнится 50 лет, и Niva Travel, разработанная еще в 90-х годах прошлого века. Но и тот и другой автомобили нельзя назвать кроссовером — удобным для города и быстрым на скоростной трассе. Все-таки «Нивы» — это машины для бездорожья.

Еще есть «кросс-версии» легковых Granta, Vesta, Largus и Iskra. Но и они не могут полноценно соперничать с новыми китайским кроссоверами, которые активно завоевывают рынок. Поэтому АвтоВАЗу остро необходим свой современный кроссовер.

Создавать его начали еще в начале десятилетия. До ухода Renault из России в 2022 году предполагалось, что модель построят на агрегатах Duster. Проект был на высокой стадии готовности, но бегство французов заставило тольяттинцев придумывать что-то свое. И новый автомобиль решили делать на платформе, которая лежит в основе Lada Vesta.

Впервые кроссовер показали президенту Владимиру Путину в январе 2025 года во время его визита на завод (тогда машина еще проходила под кодовым обозначением B+ Cross). А публичная премьера состоялась в июне на Петербургском международном экономическом форуме.​

Технические особенности Lada Azimut

Azimut построен на платформе Vesta, но общих деталей осталось мало. От «Весты» кроссовер унаследовал силовую структуру кузова, передние лонжероны, моторный щит и переднюю часть пола. Все остальное — новое.

Lada Azimut Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

​Интересно, что Azimut на 30 мм короче «Весты», но на 50 мм шире и на 60 мм выше. А главное, что колесная база «Азимута» больше, чем у Lada Vesta, сразу на 40 мм. Для компактных моделей это большая разница — именно расстояние между передними и задними осями напрямую влияет на простор на втором ряду кресел. А еще тут большой багажник: 508 литров в стандартном состоянии (для сравнения, у Haval Jolion — 337 литров, а у Geely Coolray — 330 литров).

И еще одна важная цифра — дорожный просвет у Azimut 208 мм. У «Нивы» меньше — 200 мм.

Двигатели и трансмиссии Lada Azimut

К моменту старта продаж Lada Azimut АвтоВАЗ планирует серьезно модернизировать свои двигатели. Обновленные моторы первым получит именно кроссовер. Это будут:

двигатель объемом 1,6 л, который станет выдавать 120 л. с. (сейчас 106 л. с.);

мотор объемом 1,8, его мощность вырастет со 122 до 132 л. с.

А еще кроссовер начнут оснащать новым турбированным 1,5-литровым двигателем, который будут закупать у «китайского партнера». Ожидается, что его мощность составит 150–160 л. с. Вместе с этим мотором будет трудиться классический шестиступенчатый «автомат» (тоже китайский). А версии попроще получат 6-ступенчатую механическую коробку от китайской компании WLY или вариатор той же фирмы.

Салон и необычные возможности Lada Azimut

По качеству отделки салона и количеству всевозможных опций Azimut сможет спорить с любым китайским кроссовером. Комбинированная отделка в серебристо-оранжевых или черно-зеленых тонах, 10,25-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, цифровая комбинация приборов, натуральная кожа на сиденьях, качественный пластик с мягкой панелью приборов… Выглядит внутри Azimut богато. При этом у Azimut сохранены физические клавиши, которые отвечают за климатическую установку, подогревы и прочее.

В базовую комплектацию войдут:

две подушки безопасности;

полностью светодиодная оптика с динамическими поворотниками;

электрический стояночный тормоз;

системы ABS и ESP;

мультимедийная система с шестью динамиками;

камера заднего вида и задние парктроники;

бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя;

климат-контроль.

Салон автомобиля Lada Azimut Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

А в топовой версии будет уже шесть подушек, система контроля слепых зон, панорамная крыша с люком, камеры кругового обзора на 360 градусов, кожаный салон, электропривод крышки багажника, беспроводная зарядка для смартфонов. И даже электрический обогрев боковых стекол — такой системы пока нет ни у одной другой модели.

Еще одна особенность модели — голосовой помощник GigaChat на базе нейросети от «Сбера». Это российский аналог ChatGPT, адаптированный для автомобилей. Обещают, что он сможет не только строить маршруты и управлять музыкой, но и читать новости, искать ближайшие шиномонтажи или АЗС, через нее можно будет даже платить за заправку и парковку.

Конкуренты и перспективы продаж Lada Azimut

Цену на Lada Azimut озвучат ближе к старту продаж, но глава АвтоВАЗа Максим Соколов дал понять, что кроссовер будет стоить чуть дороже нынешних моделей Lada. Эксперты с ним согласны. «Я думаю, что будет от 2,5 млн, а это конкурентная цена с другими аналогичными китайскими моделями. Все будет зависеть, конечно, от комплектации», — рассказал NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

И если Lada Azimut действительно будет стоить 2,5 млн рублей, то у него будет много сильных соперников. В первую очередь это Haval Jolion, который сейчас является самым популярным кроссовером на российском рынке. А еще Chery Tiggo 4, Tenet T4, Geely Coolray и Cityray, Changan CS35, Belgee X50, Solaris HC (бывший Hyundai Creta). ​«Azimut придется нелегко на рынке. Для Lada это принципиально новая модель, а вот китайские марки уже завоевали свою аудиторию в сегменте небольших кроссоверов», — пояснил автомобильный эксперт, редактор журнала «За рулем» Кирилл Милешкин.

Но при этом у Lada будут козыри в борьбе с соперниками. Во-первых, это самая широкая дилерская сеть в стране. Во-вторых, доступное техническое обслуживание и недорогие запчасти. В-третьих, адаптация под российские дороги и климат.

Презентация автомобиля «Лада Азимут» на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме на территории конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «Экспофорум» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Но у модели есть и недостатки. «Первый — это то, что автомобиль появится в продаже не сегодня. А хотелось бы уже сейчас — машина получилась интересной. Второй недостаток — это отсутствие системы полного привода, Lada Azimut будет только переднеприводной. В сегменте небольших кроссоверов полный привод, конечно, штука необязательная. Но в России к нему всегда было свое отношение. У нас свои дороги и направления. И в формате кроссовера полный привод очень бы хотелось», — рассказал Милешкин.

АвтоВАЗ планирует начать серийное производство Azimut в первой половине 2026 года, а старт продаж намечен на второе полугодие.

