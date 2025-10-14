Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 20:04

Суд арестовал фигуранта дела о хищении 14 млн рублей у Минобороны

Суд ужесточил меру пресечения фигуранту дела о хищениях у Минобороны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Курске ужесточил меру пресечения для фигуранта уголовного дела о хищениях при исполнении гособоронзаказа, передает «Коммерсант». Обвиняемый, Дмитрий Квач, которому вменяется участие в хищении 14 млн рублей у структуры Минобороны РФ, был отправлен под стражу в СИЗО-1.

Ленинский районный суд Курска изменил меру пресечения с подписки о невыезде на заключение после того, как Квач не явился на пять судебных заседаний по болезни. Суд посчитал, что предоставленные им медицинские документы не могут объективно доказывать невозможность его участия в процессе. По мнению суда, обвиняемый нарушил меру пресечения без уважительных причин.

Уголовное дело, по которому также проходит бухгалтер Инна Устюгова, рассматривается в судах более трех лет. Согласно материалам следствия, компания «Лорест», бенефициарами которой, по версии следствия, были Квач и бухгалтер Инна Устюгова, заключала фиктивные договоры субподряда. Эти договоры касались вспомогательных работ на крупных объектах Минобороны. Как утверждает следствие, работы фактически не проводились, но по ним составлялись ложные акты. Обманом на счета компании перевели более 14 млн рублей из средств, выделенных на гособоронзаказ.

Ранее суд Санкт-Петербурга огласил приговор бывшему начальнику научно-исследовательской лаборатории Военной академии воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова Александра Богданова. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Богданов проходил обвиняемым по делу о хищении 195,9 млн рублей при проведении работ по гособоронзаказу.

