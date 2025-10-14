Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 19:16

Экс-глава военной лаборатории получил «условку» за хищение 195 млн рублей

Глава военной научной лаборатории Богданов получил условный срок за хищение

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении бывшего начальника научно-исследовательской лаборатории Военной академии воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова Александра Богданова, сообщает объединенная пресс-службе судов города. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Богданов проходил обвиняемым по делу о хищении 195,9 млн рублей при проведении работ по гособоронзаказу.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком три года, а также взыскал в пользу Министерства обороны Российской Федерации 195 234 772,77 рублей в счет возмещения причиненного материального ущерба, — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что бывшие руководители WorldSkills Russia Роберт Уразов и Динар Мухаметзянов обвиняются в хищении части гранта. По версии обвинения, они похитили 38 млн рублей, оформленных как премии сотрудникам.

До этого депутату Заксобрания Санкт-Петербурга Александру Малькевичу предъявлено обвинение по делу о хищениях у Городского агентства по телевидению и радиовещанию. Следствие ходатайствовало о запрете определенных действий.

