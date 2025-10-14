Экс-руководителей WorldSkills Russia обвинили в хищении 1 млрд рублей Руководство WorldSkills Russia подозревают в хищении гранта на 1 млрд рублей

Экс-руководители WorldSkills Russia Роберт Уразов и Динар Мухаметзянов обвиняются в хищении части гранта на сумму 1 млрд 75 млн рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В материалах дела есть текст договора WorldSkills Russia с Минпросвещения России о выделении агентству крупной суммы.

По версии стороны обвинения, обвиняемые похитили 38 млн рублей, которые были оформлены как премии сотрудникам, а на самом деле похищены, — уточнил собеседник агентства.

В рамках второго эпизода фигуранты дела обвиняются в хищении более 130 млн рублей бюджетных средств. Деньги движению выделили в рамках национального проекта «Демография».

WorldSkills («Молодые профессионалы») — международное движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий. Оно было основано в 1953 году и действует в 80 странах. Россия присоединилась к WorldSkills International в 2012 году. Сейчас бывшие руководители российского подразделения движения, Мухаметзянов и Уразов, проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против гендиректора Центра строительных материалов и технологий (ЦСМиТ) «Инфосмит» Константина Дмитриева. Он был арестован по обвинению в хищении 30 млн рублей, выделенных ему в виде гранта на развитие бизнеса.