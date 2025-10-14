Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 20:05

Школьница родила ребенка от супруга бабушки

В Казахстане девятиклассница родила ребенка от супруга бабушки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Казахстане девятиклассница родила ребенка, подозреваемым в совершении преступления стал супруг ее бабушки, не являющийся девочке родным дедушкой, сообщает «Sputnik Казахстан». Согласно информации источника, подросток за последние полгода трижды проходила медицинские осмотры, но врачи не выявили у нее признаков беременности.

В материале говорится, что подозреваемый арестован, ведется досудебное расследование. В Министерстве просвещения республики подтвердили, что несовершеннолетней оказана психологическая помощь, а ситуация взята на контроль уполномоченным по правам ребенка.

По данным Национальной комиссии по делам женщин при президенте Казахстана, за последние пять лет в стране выявили около 12 тыс. случаев подростковой беременности.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетняя жительница Барнаула лишила жизни своего новорожденного ребенка из-за страха перед реакцией родителей. 17-летняя девушка скрывала беременность от родственников и совершила преступление, находясь в одиночестве дома после родов.

школьницы
роды
родственники
Казахстан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девятилетний мальчик упал на пути в метро Петербурга
Боня готовилась к зачатию ребенка от бывшего возлюбленного
Лукашенко разрешил россиянам участвовать в местных выборах в Белоруссии
Политолог объяснил уникальность транспортного коридора «Север — Юг»
На Киркорова подали в суд
В Новосибирской области построят «город будущего» для ученых
В ХАМАС назвали точное время передачи четырех тел заложников
«Ивановы-Ивановы», победа в шоу, новые отношения: как живет Алексей Лукин
Скандал в Красноярске: проститутки оккупировали кладбище, местные возмущены
В России появится лимит на оформление SIM-карт
В Чехии сделали заявление по поводу обязательной военной службы
Трамп сообщил о начале второго этапа мирного плана по Газе
Минобороны сообщило о ликвидации восьми дронов ВСУ над регионами России
Экс-депутат Рады объяснил, почему Зеленский лишил Труханова гражданства
Сальдо раскрыл истинную причину решения Зеленского по Труханову
Известная певица ушла из жизни после продолжительной болезни
Болельщики спрогнозировали исход матча между сборными России и Боливии
Идеи для сытного ужина: тушеная капуста с мясом. Рецепт из милого прошлого
Захарова ответила на шутку генсека НАТО про Lada и холодильник
Подруга Петросяна прокомментировала слухи о его разводе с Брухуновой
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак
Общество

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.