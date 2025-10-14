Школьница родила ребенка от супруга бабушки В Казахстане девятиклассница родила ребенка от супруга бабушки

В Казахстане девятиклассница родила ребенка, подозреваемым в совершении преступления стал супруг ее бабушки, не являющийся девочке родным дедушкой, сообщает «Sputnik Казахстан». Согласно информации источника, подросток за последние полгода трижды проходила медицинские осмотры, но врачи не выявили у нее признаков беременности.

В материале говорится, что подозреваемый арестован, ведется досудебное расследование. В Министерстве просвещения республики подтвердили, что несовершеннолетней оказана психологическая помощь, а ситуация взята на контроль уполномоченным по правам ребенка.

По данным Национальной комиссии по делам женщин при президенте Казахстана, за последние пять лет в стране выявили около 12 тыс. случаев подростковой беременности.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетняя жительница Барнаула лишила жизни своего новорожденного ребенка из-за страха перед реакцией родителей. 17-летняя девушка скрывала беременность от родственников и совершила преступление, находясь в одиночестве дома после родов.