В России предложили изменить правила распоряжения маткапиталом

В России нужно разрешить переводить средства материнского капитала на банковский счет ребенка, заявил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. В обращении Минтруду он отметил, что многие родители хотели бы откладывать средства маткапитала под проценты на будущее ребенка, передает RT.

Такой процентный вклад можно было открыть на имя новорожденного ребенка и передать его ему с наступлением совершеннолетия, — пояснил депутат.

По его словам, это дополнительно мотивировало бы семьи к рождению детей. В дальнейшем накопленные средства можно было бы направить на решение жилищного вопроса, образование, покупку автомобиля или другие цели. Инициатива предполагает создание именных счетов для детей, куда можно было бы перечислять часть или всю сумму маткапитала, объяснил он.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что сумму средств материнского капитала следует увеличивать на 25% с рождением каждого последующего ребенка. Как объяснила парламентарий, такая мера могла бы улучшить демографическую ситуацию в стране.