Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 17:33

В России предложили изменить правила распоряжения маткапиталом

Депутат Крупник: в России следует разрешить перевод маткапитала на счет ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России нужно разрешить переводить средства материнского капитала на банковский счет ребенка, заявил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. В обращении Минтруду он отметил, что многие родители хотели бы откладывать средства маткапитала под проценты на будущее ребенка, передает RT.

Такой процентный вклад можно было открыть на имя новорожденного ребенка и передать его ему с наступлением совершеннолетия, — пояснил депутат.

По его словам, это дополнительно мотивировало бы семьи к рождению детей. В дальнейшем накопленные средства можно было бы направить на решение жилищного вопроса, образование, покупку автомобиля или другие цели. Инициатива предполагает создание именных счетов для детей, куда можно было бы перечислять часть или всю сумму маткапитала, объяснил он.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что сумму средств материнского капитала следует увеличивать на 25% с рождением каждого последующего ребенка. Как объяснила парламентарий, такая мера могла бы улучшить демографическую ситуацию в стране.

маткапитал
счета
дети
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина зарезал сестру бритвой и попал на принудительное лечение
Готовим паштет своими руками! Нежный, ароматный и очень простой
Вкуснее, чем в магазине! Солим икру форели своими руками: просто и быстро
Сбежавшего из России актера оштрафовали на 40 тысяч рублей
Отправленных на Украину наемников оформляли как охранников
Медики спасли подростка, у которого в штанах взорвался смартфон
В Тернополе решили опробовать новый подход к мобилизации
ВСУ с помощью БПЛА атаковали россиянку за рулем автомобиля
«Бомж пристает к девочке»: детвора спасла односельчанку от педофила
Эксперт сравнил доходность золота и банковских вкладов
Царев шуткой ответил на решение Зеленского о лишении гражданства
На Украине назвали преемника мэра Одессы, лишенного гражданства
В Госдуме предрекли эскалацию в случае одного решения США по Украине
Семьи участников СВО получат новую льготу
От освобожденного из плена ХАМАС осталась одна треть
Западные оружейники бьют тревогу из-за одного решения Китая
Обрушившийся в Петербурге дом восстановят за 244 млн рублей
В Калининграде на фоне общероссийского дефицита выросли цены на бензин
Генерал раскрыл новую приоритетную цель ударов ВСУ
Киркоров заступился за свою эпатажную подопечную
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.