07 ноября 2025 в 13:59

Стало известно, на какие зверства может пойти банда подростков в Краснодаре

Криминалист Игнатов: подростки из краснодарской группировки могут начать убивать

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Банда подростков из Краснодарского края, которая устраивает уличные бои и избивает прохожих, может начать убивать, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, такое возможно, если правоохранительные органы не успеют своевременно среагировать на происходящее.

Если участников подросткового бойцовского клуба в Краснодаре сейчас не остановить, то они будут не просто избивать, а начнут убивать. Это дело должно стать одним из самых важных у местной полиции, потому что еще немного времени пройдет и будет поздно. Они превратятся в закоренелых бандитов, — заявил Игнатов.

Криминалист отметил, что краснодарские подростки имеют признаки организованной преступной группировки. По его мнению, правоохранительным органам необходимо задержать главу банды.

Краснодарская банда подростков является ОПГ. Она состоит из нескольких участников, действующих по предварительному сговору: выявить, избить, унизить. Нужно выявить главу группировки, провести допрос и узнать, как подростков заманивают и кто входит в эту банду, — заключил Игнатов.

Ранее жители нескольких районов Краснодара пожаловались на группу подростков, которая устроила «Бойцовский клуб», ломая друг другу кости и разбивая лица. В группу входят около 30 детей в возрасте от 12 до 16 лет. По словам родителей, подростки собираются по вечерам в местах, где нет уличных камер, и устраивают жестокие избиения.

Краснодар
дети
подростки
регионы
Александрина Гуловская
А. Гуловская
