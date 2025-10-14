Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 15:40

Инженера ФПК подозревают в превышении полномочий и миллионном ущербе РЖД

ФСБ заподозрила экс-инженера ФПК в ущербе РЖД на 17 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Против бывшего главного инженера Северо-Кавказской «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) завели уголовное дело о превышении полномочий, ущерб оценивается в 17 млн рублей, передает УФСБ Ростовской области. Отмечается, что ФПК входит в ведомство АО «РЖД», сообщает ТАСС.

Бывший главный инженер Северо-Кавказского АО «ФПК» причастен к злоупотреблению должностными полномочиями <...>, что способствовало нанесению материального ущерба ООО «РЖД» на сумму 17 795 001,12 рублей. Возбуждено уголовное дело, — гласит заявление ведомства.

По информации УФСБ, подозреваемый мог подписать акты выполненных работ при приемке некомплектного оборудования. Инцидент произошел во время реконструкции на железнодорожной станции Адлера.

Ранее в Мурманской области работников ОАО «РЖД» приговорили к лишению свободы на срок от двух с половиной до четырех лет по делу о мошенничестве. Злоумышленники нанесли ущерб компании-перевозчику в размере более 4 млн рублей. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.

РЖД
фпк
ФСБ
Ростовская область
