В Нижегородской области спустили на воду судно для заповедника Кижи

Судно для музея-заповедника Кижи спустили на воду в Нижегородской области, сообщило НТА-Приволжье. Грузоподъемность плавсредства составляет 60 тонн.

Судно представляет собой аппаррельную баржу-площадку. Его спустили с Чкаловской судоверфи. Его смогут использовать для перевозки генеральных грузов, автотракторной техники. Кроме того, на барже смогут перемещаться люди. Она может вместить до 10 человек за раз.

