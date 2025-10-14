Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 15:42

В Нижегородской области спустили на воду судно для заповедника Кижи

Фото: Илья Тимин/РИА Новости

Судно для музея-заповедника Кижи спустили на воду в Нижегородской области, сообщило НТА-Приволжье. Грузоподъемность плавсредства составляет 60 тонн.

Судно представляет собой аппаррельную баржу-площадку. Его спустили с Чкаловской судоверфи. Его смогут использовать для перевозки генеральных грузов, автотракторной техники. Кроме того, на барже смогут перемещаться люди. Она может вместить до 10 человек за раз.

Ранее на судостроительном заводе «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Санкт-Петербурге спустили на воду новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Амелько». Как сообщил губернатор Александр Беглов судно было названо в честь участника Таллинского перехода и обороны Ленинграда, проводившего конвои в Финском заливе во время блокады.

