14 октября 2025 в 15:57

В США представили роботизированную руку для ловли дронов

DB: в США разработали роботизированную систему Ralar MMP для ловли дронов

Фото: targetarm.com

Американская компания Target Arm представила инновационный комплекс Ralar Modular Mission Payload (MMP), предназначенный для захвата дронов прямо в полете, сообщает Defence Blog. Премьера системы состоялась на выставке Ассоциации армии США AUSA 2025.

Разработка основана на модульной системе роботизированных манипуляторов, которая позволяет запускать и захватывать малые беспилотники с движущихся транспортных платформ. На выставке представленную установку разместили в кузове легкого автомобиля ISV–U, однако, как отмечают разработчики, ее также можно интегрировать в самолеты, наземные дроны и бронетехнику.

Target Arm описывает Ralar как универсальный интерфейс для беспилотных летательных аппаратов, который устраняет необходимость в стационарных зонах запуска или посадки, — говорится в сообщении.

Роботизированная рука комплекса способна перехватывать дроны в воздухе, обеспечивая быструю эвакуацию техники из опасной зоны. Система оснащена технологией точного позиционирования, которая синхронизирует движение манипулятора с траекторией полета беспилотника и координатами базовой платформы, что повышает точность и безопасность операций.

Ранее стало известно, что Россия разрабатывает новое оружие и его испытания идут успешно. Как заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Душанбе, оно скоро будет представлено. Глава государства отметил новизну российского вооружения, которое может использоваться на море и в воздухе.

