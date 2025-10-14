Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 17:38

ПВО отбила новую атаку ВСУ на три региона России

Минобороны: силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА за четыре часа

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Силы ПВО за четыре часа ликвидировали и перехватили четыре украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. Атаки осуществлялись в период с 13:00 до 17:00 по московскому времени. Два БПЛА сбили над территорией Республики Крым, по одному — над Белгородской и Курской областями.

Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

Также в ведомстве рассказали, что силы ПВО в период с 23:00 мск 12 октября до 07:00 мск 13 октября ликвидировали 103 украинских беспилотника. Больше всего атак пришлось на Крым — было сбито 40 БПЛА, также ВСУ пытались нанести урон Астраханской области — речь идет о 26 уничтоженных беспилотных летательных аппаратах.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ в начале минувшей недели осуществили одну из самых массированных атак БПЛА на российские субъекты за последние полгода — над 16 регионами ликвидировали 251 беспилотник. По его словам, 62 и 40 летательных аппаратов было уничтожено над Черным морем и Крымом соответственно.

