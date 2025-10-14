Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 15:54

Туманов рассказал, что можно посадить под зиму

Садовод Туманов: под зиму можно сажать морковь и свеклу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Поздней осенью в саду можно посадить морковь или свеклу, рассказал в беседе с NEWS.ru председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. Он пояснил, что есть специальные сорта, рассчитанные на подзимнюю посадку. По его словам, такие овощи вырастут раньше, чем взойдут весенние посевы.

Есть специализированные сорта, наиболее подходящие для подзимних посадок. На упаковке с семенами обычно указывается: «Морковь для посева под зиму» или «Свекла, можно посадить под зиму». На это можно ориентироваться, хотя и не принципиально. Такие посадки вырастут, когда сойдет снег и наступит тепло. Это произойдет раньше, чем взойдут самые ранние весенние посевы, — резюмировал эксперт.

По его словам, морковь сажают перед холодами, пока еще почва не замерзла при нулевой температуре.

Если вы посадили чеснок, а на улице минус 20 и нет снега, утеплять грядку нужно самостоятельно при помощи слоя мульчи или старой ботвы. Помните, что сажать его нужно в тех местах, где не застаивается вода, иначе по весне он весь вымокнет, — продолжил Туманов

Ранее сообщалось, что в конце октября в теплицу рекомендуется сеять шпинат, который выдерживает похолодание до минус 2 градусов. Тогда в апреле у вас на столе будет свежая зелень.

Степанида Королева
С. Королева
