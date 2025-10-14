Политолог раскрыл истинный смысл слов Лукашенко про большую сделку с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предпринимает усилия от имени России, чтобы инициировать возобновление переговоров с США, заявил NEWS.ru политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, комментируя готовность Минска подписать крупное соглашение с Вашингтоном. По его словам, в настоящее время белорусский лидер неформально выражает некоторые российские пожелания.

Скорее всего Белоруссия служила мостом для диалога США и России. На самом деле, весь переговорный процесс уже немного выдохся. Сейчас, перед поставками Tomahawk, речь идет не о переговорах, а об усилении конфронтации с Россией. У нас с Белоруссией союзное государство. Лукашенко неофициально озвучивает некоторые наши желания. Но опять-таки сейчас про диалог особо не говорят. Это какая-то попытка сбалансировать военную партию на Западе с помощью переговорного процесса, — подчеркнул Блохин.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова подписать крупное соглашение с США. Для этого он организовал специальное совещание, на котором обсуждались международная обстановка и перспективы диалога с Вашингтоном.