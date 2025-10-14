Мэр Одессы прокомментировал петицию о лишении его гражданства Мэр Одессы Труханов заявил, что обратится в суд в случае лишения гражданства

Мэр Одессы Геннадий Труханов объявил, что в случае, если его лишат украинского гражданства, он намерен оспорить это решение в суде, передает украинский телеканал «Общественное». Он высказал предположение, что петиция о лишении его гражданства была подписана очень быстро, поскольку кто-то стремится устранить его из политического пространства по причине неприязни.

Я буду обращаться в суд, буду отстаивать свою позицию, предоставлять документы. Поэтому я буду отстаивать свое честное имя, — прокомментировал градоначальник.

Ранее сообщалось, что петиция о лишении мэра Одессы гражданства набрала 25 тыс. подписей за сутки, что достаточно для рассмотрения. В документе указано, что у него есть российское гражданство, что противоречит украинскому законодательству.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Россия готова предоставить политическое убежище Труханову. Она заявила, что после лишения гражданства ему будет нелегко оставаться в Украине из-за сложностей с оформлением документов и давления на него.