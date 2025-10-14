Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 12:40

Названа оптимальная температура в школьных классах

Роспотребнадзор: температура в школьных классах должна быть от 18 до 24 градусов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Температура в школьных классах должна поддерживаться в пределах от 18 до 24 градусов, передает «МК в Красноярске» со ссылкой на Роспотребнадзор. В ведомстве назвали такой диапазон оптимальным. Там уточнили, что соблюдение температурного режима является обязательным требованиям для всех учебных учреждений России.

Соблюдение температурного режима является обязательным требованием для всех образовательных учреждений страны,подчеркнули в ведомстве.

Родителям порекомендовали контролировать условия пребывания детей в школах. При обнаружении нарушений следует обращаться к администрации учебного заведения, а в случае бездействия школьного руководства — направлять жалобы в Роспотребнадзор.

До этого Роспотребнадзор разработал рекомендации по времени использования электронных устройств для учащихся разных возрастных групп. Согласно новым нормам, ученики с пятого по девятый класс могут проводить за компьютером не более 60 минут в школе и 120 минут дома.

Россия
Роспотребнадзор
школы
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге женщина погибла от отравления алкоголем
Россиянам назвали наиболее выгодные месяца для отпуска в 2026 году
Украинка в Польше с помощью дипфеков набрала кредиты на сограждан
Армия России отразила атаку дронов и безэкипажных катеров под Херсоном
Двух лошадей увезли из СНТ после жуткого нападения одной из них на женщину
Россиянам напомнили, что нужно делать на Покров Богородицы
Гульбишник по-белорусски: вкуснейшая запеканка с картошкой и грибами
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 октября, фото, видео
На «Госуслугах» появился новый способ защитить аккаунт
Военэксперт назвал сроки запуска в серию новых установок для Tomahawk
Раскрыт масштаб дезертирства в украинской армии
В России составят новые маршруты для беспилотных автомобилей
Беглый президент Мадагаскара пошел на необычный шаг на фоне протестов
Невролог раскрыл неожиданный симптом инсульта
В Петербурге ИИ оштрафовал бизнесмена на 50 тысяч рублей
США грозит катастрофа, которую предсказывал Жириновский
Погода в Москве в среду, 15 октября: ждать ли заморозки и мокрый снег
Водителей предупредили об опасности шипованных покрышек
«Потребность в поклонении»: психиатр о критике Трампом своего фото
Военэксперт объяснил особенность неуловимой установки для пуска Tomahawk
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.