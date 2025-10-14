Названа оптимальная температура в школьных классах Роспотребнадзор: температура в школьных классах должна быть от 18 до 24 градусов

Температура в школьных классах должна поддерживаться в пределах от 18 до 24 градусов, передает «МК в Красноярске» со ссылкой на Роспотребнадзор. В ведомстве назвали такой диапазон оптимальным. Там уточнили, что соблюдение температурного режима является обязательным требованиям для всех учебных учреждений России.

Соблюдение температурного режима является обязательным требованием для всех образовательных учреждений страны, — подчеркнули в ведомстве.

Родителям порекомендовали контролировать условия пребывания детей в школах. При обнаружении нарушений следует обращаться к администрации учебного заведения, а в случае бездействия школьного руководства — направлять жалобы в Роспотребнадзор.

До этого Роспотребнадзор разработал рекомендации по времени использования электронных устройств для учащихся разных возрастных групп. Согласно новым нормам, ученики с пятого по девятый класс могут проводить за компьютером не более 60 минут в школе и 120 минут дома.