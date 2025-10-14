Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 13:00

Стало известно, поплатится ли Джонсон за разжигание конфликта на Украине

Политолог Кошкин: Джонсона не будут судить за разжигание конфликта на Украине

Борис Джонсон Борис Джонсон Фото: Roberto Casimiro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не будут привлекать к ответственности за разжигание конфликта на Украине, выразил мнение в беседе с NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, отсутствие реальных расследований в отношении западных политиков на фоне ведения боевых действий стало сложившейся традицией.

Политики всегда получали материальную прибыль, когда велись военные действия. Маловероятно, что на Западе начнут расследование в отношении Джонсона за то, что он лоббировал продолжение конфликта на Украине за взятки. Посмотрите на ситуацию вокруг председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Ее обвиняли в сокрытии информации о контрактах на закупку вакцин против коронавируса, но никакого наказания так и не последовало. Обратите внимание, насколько агрессивно и рьяно она хватается за продолжение украинского конфликта. Разговоров много, но никто реально не преследует западных политиков. Это можно назвать традицией, которая сложилась в Европе, потому что она всю жизнь воюет, — пояснил Кошкин.

Он отметил, что аналогичная ситуация наблюдается и с другими политическими фигурами. По мнению политолога, активная милитаристская позиция становится для них способом ухода от ответственности за предыдущие скандалы.

То же самое с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Его обвиняли за события в Газе, но он воюет, и это позволяет ему удержаться от всяких расследований. Сейчас установился мир, но, на мой взгляд, найдется новый повод и продолжат боевые действия. Это, конечно, не совсем приятный прогноз, но опять-таки есть закономерности, которые позволяют большим политикам уходить от подобного рода расследований в связи с ведением боевых действий, — резюмировал Кошкин.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Джонсон в 2022 году не дал состояться переговорам между Россией и Украиной из-за денег. По его словам, делегации двух стран должны были обсудить украинский кризис в Стамбуле.

Украина
Борис Джонсон
Урсула фон дер Ляйен
Биньямин Нетаньяху
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
